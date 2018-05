TARIFAS: Organizaciones marchan al Obelisco contra el tarifazo y el préstamo del FMI

De la protesta participarán el sector de la CGT liderado por Juan Carlos Schmid, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Juventud Sindical Nacional (JSN), entre otros.

Un conjunto de organizaciones sindicales marchará hoy lunes al Obelisco en rechazo a los aumentos en las tarifas y a las negociaciones que abrió el Gobierno el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los manifestantes se concentrarán desde las 11 en Plaza Lavalle para luego movilizarse al emblemático monumento ubicado sobre la avenida 9 de Julio y Corrientes.

La medida se realiza en “repudio al incremento de la tarifas de servicios públicos y por la actual crisis socio-económica”, según explicaron en un comunicado las organizaciones que participan de la protesta. Entre ellas están la CGT el ala referenciada en el triunviro Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Juventud Sindical Nacional (JSN).

Schmid adelantó además los lineamientos centrales de la protesta: “Va a estar la CGT en la calle mostrando su disconformidad con el tema tarifas y costo de vida. La consigna es hacer que acá lo único que suben son los precios. No aumenta la producción, no aumenta la equidad, no aumentan las oportunidades”.

“No nos quedamos en las declaraciones, vamos a continuar llevando adelante estas manifestaciones contra el tarifazo y la situación económica general que es preocupante”, explicó el dirigente y consideró que “millones de argentinos padecen, más que un ajuste económico, un verdadero estrangulamiento de nuestras condiciones de vida”. M1.-

