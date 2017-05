“Tenés la goma baja”: alerta por una nueva (no tan nueva) modalidad delictiva

Según MinutoUno la modalidad es nueva, pero desde este medio hemos pasado una situación similar en el año 2011 en La Plata, cuando desde un auto nos avisaron que teníamos una cubierta de nuestro auto pinchada, cuando casi nos detenemos, vimos que el auto también se detenía delante nuestro, por lo que pusimos primera y salimos rápidamente ante la sorpresa de los supuestos delincuentes. Nos fuimos porque no creímos que los del otro auto se bajaban para ayudarnos, sino para robarnos y así una vez fuera de alcance, pudimos ver que nuestra cubierta estaba normalmente inflada.

Aquí la nota de MinutoUno: Los delincuentes intentan distraer a los automovilistas haciéndoles creer que tienen algún defecto en una de las ruedas de los autos y aprovechan cuando bajan la ventanilla para robar lo que tienen a su alcance.

Se trata de una modalidad que se comenzó a repetir en distintos lugares del país y ya empezó a generar gran preocupación entre la sociedad y los especialistas en temas de seguridad.

Es que los delincuentes comenzaron a implementar una nueva modalidad delictiva para engañar a los automovilistas en donde les avisan que tienen un desperfecto en una de las ruedas del auto y cuando el conductor baja la ventanilla para escucharlo o para ver de qué se trata, el ladrón aprovecha y le roba todo lo que tiene a su alcance.

Según publica la Gaceta de Tucumán, una de las víctimas relató el, el modus operandi de estos “motochorros” que consiste, básicamente, en ponerse a la par de un auto y hacerle creer al conductor, mediante señas, que el vehículo tiene una rueda baja para que detenga su marcha o baje su ventanilla. Inmediatamente después de que el ladrón logra lo propuesto -generalmente en los semáforos- aprovecha para arrebatar lo que esté a su alcance.Es un robo estilo “robo piraña”.

“Volvía a mi casa en el auto cuando un hombre en una moto empezó a tocar insistentemente la bocina. No le di mucha importancia, pero después me di cuenta que era para mí. Iba despacio porque debía cruzar una vía y esta persona, a quien no le pude ver el rostro porque llevaba un casco, empezó a tocarme de manera desesperada nuevamente la bocina y me señalaba una rueda. Sabía que estaba bien porque el auto me avisa cuando hay algún problema, por lo que no le di importancia. Sí me empecé a asustar, pero iba tranquila. Cuando llegué a un semáforo, este mismo sujeto se puso a la par mía insistiéndome que baje la ventana. Hice marcha atrás y justo llegaron algunos vehículos; al parecer esta persona se asustó y se fue rápido”, relató una mujer que casi cae en la trampa. m1.-



