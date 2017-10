Todos los aumentos que se vienen tras las elecciones

Transporte público, nafta, luz y gas son sólo algunos de los aumentos que se vendrán en las próximas horas. Enterate cuáles son y cuánto más vas a tener que pagar.

Superadas las elecciones en gran forma para el oficialismo, el Gobierno liberará desde este lunes una nueva batería de tarifazos que había retenido para que no afectaran sus posibilidades en las urnas.

Aquí, todos los aumentos que comenzarán a regir, en las próximas horas en algunos casos, en las próximas semanas, en otros.

TRANSPORTE PÚBLICO,

El ministerio de Transporte tiene este año partidas presupuestarias récord. Los subsidios para los pasajes de tren y colectivo son los únicos que crecen mes a mes. Desde comienzos de este año se barajó la posibilidad de un nuevo tarifazo en el trasnporte público. Sin embargo el gobierno de Macri decidió congelarlo hasta después de las elecciones ya que se trata de un aumento que pega de manera directa y con mucha mayor fuerza en los sectores más relegados. El economista Dante Sica calculó en agosto pasado que el incremento del boleto de colectivo debería rondar el 73%, al pasar de $ 6,50 a $ 11 en la Ciudad, aproximadamente. El ministro Guillermo Dietrich admitió que la tarifa merece un retoque. El tarifazo iría acompañado con el lanzamiento de un “boleto mutimodal”, que serviría para combinar trenes, subte y colectivo, con una tarifa base general y que podría rondar los 11 pesos.

NAFTA.

Tras el acuerdo firmado, los precios de los combustibles subieron 8% en enero, descendieron 0,1% en abril y crecieron otro 7% en julio. De acuerdo con la fórmula de revisión trimestral la nafta debía volver a subir el 1° de octubre pasado sin embargo el gobierno, para evitar fijar una nuevo tarifazo antes de las elecciobnes decidió liberar su precio. A través de YPF que controla casi el 70% del mercado evitó que la nafta subiera. Pero tras las elecciones, desde las 0 de este lunes, la nafta volverá a subir un 10%.

LUZ.

Una resolución del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, de febrero pasado estableció dos aumentos de la luz al año para los hogares en la Ciudad y el conurbano bonaerense, específicamente para los 4,7 millones de clientes de Edenor y Edesur. El primer tarifazo de 42% ya se aplicó a principios de año, pero aún se sigue pagando en cuotas. El nuevo ajuste de tarifas llegará en noviembre, mientras que quedará otro pendiente para febrero siguiente.

GAS.

Para el próximo 1° de diciembre está previsto otro incremento en las tarifas de gas para transporte y distribución, que tienen una incidencia del 40% en la factura sin impuestos.

ABONO DE FÚTBOL.

A pesar de haber prometido en campaña mantener el programa Fútbol para Todos una de las primeras avanzadas del gobierno de Mauricio Macri fue precisamente contra la posibilidad de ver el fútbol en vivo y en directo de manera gratuita. Sin embargo el macrismo decidió suspender el cobro precisamente hasta después de las elecciones. Superada esta instancia desde el próximo fin de semana quien desee ver los partidos de la Superliga en vivo y en directo

deberá pagar por ello.

TAXI.

En julio pasado entró en vigencia la nueva tarifa de los taxis porteños, con un incremento de 19,5%. La bajada de bandera hoy se ubica en los $ 27,70 en horario diurno y $ 33,20 durante la noche. Pero la Federación Nacional de Conductores de Taxis que lidera el sindicalista macrista José Ibarra pedirá al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta otra suba de 12% para aplicar después de las elecciones. “Tiene que haber otro aumento. Hace años venimos partiendo los aumentos en dos etapas. Necesitamos vivir como cualquier trabajador, no es que estamos en una burbuja y pedimos aumentos para ahorrar, no. Apenas nos alcanza para vivir”, dijo Ibarra, un aliado incondicional de la Casa Rosada.

SALUD.

El Gobierno autorizó el mes pasado un aumento del 5% en las cuotas de las prepagas desde el primero de septiembre último. Este año el incremento de las prepagas superará la inflación oficial prevista: febrero (6%), julio (6%), agosto (5%) y septiembre (5%). Las empresas presionan para conseguir un ajuste similar en octubre, que aún debe ser oficializado. La Secretaría de Comercio todavía no lo autorizó y tiene sus motivos: las prestadoras privadas debe informar aumentos con 30 días de anticipación, por lo que los usuarios las deberían recibir antes de ir a votar, algo que el Gobierno quiere evitar a toda costa. El 5% de octubre podría llegar en noviembre.

MONOTRIBUTO.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó los nuevos montos de las escalas y cuotas mensuales del Monotributo se aplicarán a partir del 1° de enero de 2018. Con el fin de “evitar duplicidad de actualizaciones para el corriente año”, la decisión quedó autorizada a partir de una resolución general del ente recaudador publicada en el Boletín Oficial. Como otras subas, ésta estaba prevista para comenzar a regir en septiembre, pero el Gobierno la postergó. A partir de enero, aumentarán las bandas de las categorías, pero tambien las cuotas que pagan los adherentes.

PEAJES.

Como es habitual con la aproximación de las vacaciones de verano, los peajes volverán a subir. El último incremento para la Autovía 2 fue de 28% en 2016. La Autopista La Plata-Buenos Aires subió 50%. Hoy, ir a la Costa Atlántica en hora pico cuesta unos $ 150 ($ 20 Dock Sud, $ 40 Hudson, $ 45 Samborombón y $ 45 Maipú). Las autopistas porteñas se encarecieron 37% en agosto pasado, luego que la jueza Elena Liberatori autorizó a AUSA superar el tope máximo de 28,8% previsto en una resolución anterior. Por la 25 de Mayo o Perito Moreno el valor en hora pico llega a $ 50, mientras que en la Illia es de $ 25. El Acceso Oeste por ahora mantiene en $ 45 el pase de autos particulares en la “hora de congestión” y “hora pico”. En el Acceso Norte, la “hora de congestión” cuesta $ 50, la “pico” $ 40 y la “promoción”, $ 20.

CIGARRILLOS.

A mitad de año la tabacalera Massalin Particulares subió 4% los precios de sus cigarrillos. El incremento se debe a la necesidad de “afrontar la suba de costos en un contexto de alta presión fiscal”, justificaron. Pocas horas después British American Tobacco Argentina, ex Nobleza Piccardo, también anunció un aumento de precios del 5% promedio. No se descarta que antes de fin de año las dos empresas repartan una nueva lista de precios. m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...