Trabajadores denuncian 600 despidos en Pepsico

Aseguran que los empleados que estaban cumpliendo funciones el feriado fueron desalojados por personal de seguridad y que al resto les pusieron un cartel en la puerta con un teléfono para comunicarse. Marcharán al ministerio de Trabajo.

Los trabajadores de la empresa alimenticia Pepsico denunciaron que la planta de Florida, en el partido de Vicente López, “cesó las actividades laborales” y que más de 600 empleados “quedarán en la calle”.

Así lo indicó a DyN el delegado gremial Leandro Gómez, quien explicó que “todos los trabajadores, en total más de 600, se enteraron hoy con un cartel en la puerta de la fábrica Planta Florida que la empresa cesaba sus actividades momentáneamente”.

Los trabajadores de la empresa alimenticia Pepsico denunciaron que la planta de Florida, en el partido de Vicente López, “cesó las actividades laborales” y que más de 600 empleados “quedarán en la calle”.

Nota Relacionada: El desempleo subió en la Ciudad al 10,5% en el segundo trimestre del año

Así lo indicó a DyN el delegado gremial Leandro Gómez, quien explicó que “todos los trabajadores, en total más de 600, se enteraron hoy con un cartel en la puerta de la fábrica Planta Florida que la empresa cesaba sus actividades momentáneamente”.

“Estamos en la puerta de la fábrica, nos enteramos hace una hora con un cartel en el portón principal que la empresa cesaba sus actividades momentáneamente. No se habla de cierre definitivo, pero no nos dejan entrar al lugar porque está Gendarmería adentro”, advirtió.

El delegado, que trabaja como operario en el lugar, afirmó que esta tarde la empresa, ubicada en la calle Posadas al 1200, de la localidad de Florida, comunicó la decisión y que “unos diez trabajadores que se encontraban en la fábrica trabajando (a pesar del feriado) fueron sacados a la fuerza por personal de seguridad del lugar”.

“Ahora dicen que Gendarmería está adentro para bloquear el paso y que nosotros no podamos entrar. Somos 550 operarios, que más los administrativos, sumamos un total de casi 700 personas que vamos a quedar en la calle”, relató.

En este sentido, precisó que este miércoles a primera hora irán al Ministerio de Trabajo a “denunciar la actitud de la empresa” y conocer cuáles fueron los argumentos presentados para el cierre momentáneo”.m1.-

Me gusta: Me gusta Cargando...