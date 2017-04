Tras bajarse de la candidatura en Provincia, Carrió disparó munición gruesa contra Vidal

La diputada de la Coalición Cívica señaló que la gobernadora “se cree que gana sola” y lanzó duras acusaciones contra funcionarios bonaerenses.

Elisa Carrió eligió su escenario preferido, los estudios de TN, para volver con todo al ruedo tras confirmar que no será candidata en la provincia de Buenos Aires y se presentará en Capital Federal. La blonda aliada del macrismo “encendió el ventilador”, como suele decirse vulgarmente, y dos de sus máximos objetivos fueron la gobernadora María Eugenia Vidal y el renunciante embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, quien podría ser uno de sus competidores en la próxima elección.

De la gobernadora, tras aclarar que “la quiero mucho”, Carrió aseguró que “se cree que gana sola”. Y agregó: “Lo mejor que hicieron en Provincia es no ponerme como Senadora, no podría hacer campaña con Ritondo o Bressi”. Respecto del ministro de Seguridad provincial, expresó: “En el allanamiento a PerezCorradi estaba Ritondo, que es socio del hijo de Granados. Si el niega el narcotráfico BsAs, estamos en problemas”.

Soy una espada del gobierno de Cambiemos, pero no voy a ser cómplice de algunos corruptos”, afirmó la diputada. Y luego advirtió: “Soy perseguida por sectores de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires”.

En cuanto a Martín Lousteau, señaló: “No sé a que vino, era Embajador en Estados Unidos y se fue. No tengo nada en contra de Lousteau, pero no me gusta la mezquindad personal”.- Nota y foto de Infonews.-

En las esferas políticas dicen que si Carrió nunca se peleó con vos, es porque no existís.-



Me gusta: Me gusta Cargando...