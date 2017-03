Tras el abuso y asesinato de una nena de 12 años, creen que su madre nunca hizo denuncias por Violencia de Género

Carina, cuya hija fue encontrada violada y asesinada, detalló que su ahora ex pareja tomaba cocaína, drogaba a toda a la familia y la golpeaba.

Se cree que jamás hizo una denuncia por Violencia de Género por temor al sospechoso.

Carina Di Marco, madre de Florencia, la niña de 12 años asesinada en San Luis aparentemente por su padrastro, dio detalles escalofriantes de lo que era su vida con el padrastro de la víctima que está detenido por la violación seguida de muerte.

La mujer manifestó que nunca se dio cuenta de los ataques que su pareja, Lucas Gómez, efectuaba contra su hija. También se refirió a una ocasión donde cree que el hombre drogó a la familia para abusar de Florencia.

“Una vez hizo pizzas y a la media hora empezamos a sentir mareos. Los hijos se me caían. Esa misma noche Florencia dijo que tenía un sueño feo donde un hombre la agarraba del cuello y tenía un moretón en la cabeza. Lucas me dijo que la quiso agarrar porque estaba saltando en la cama. Yo pensé que era un sueño de Flopi. Ahora estoy segura que nos puso algo en la comida “, detalló en declaraciones al portal TeLoCuento.com.ar

Di Marco reveló que vivía en un contexto de violencia de género y amenazada. Gómez le decía “que se iba a quitar la vida o que si yo me iba me mataba. Me ahorcaba y me golpeaba, pero nunca me imaginé que se la iba a desquitar con mi hija. No era amor, era odio lo que tenía conmigo”.

“Voy a poner un abogado para mi hija, para que ese monstruo se hunda, que termine donde está y nunca salga”, concluyó.

La jueza en lo penal de San Luis, Virginia Palacios, resolverá hoy la situación del padrastro de la víctima que está detenido acusado de “abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por la calidad de guardador y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, en concurso real con homicidio agravado criminis causa, por perpetrarse con alevosía y mediar circunstancias de violencia de género”.

m1.-

RPEREZNET no incluirá fotografías de la nena abusada y asesinada por respeto y porque creemos que no suma nada mostrar a la nena.

HAGAN LAS DENUNCIAS QUE CREAN NECESARIAS POR FAVOR: Si usted o alguien que conoce está viviendo una situación que podría estar cerca de lo que se llama Violencia de Género, por favor, haga la denuncia, deje que la justicia investigue. En Roque Pérez está la Comisaría de la Mujer y la Familia para eso, que está ubicada en la calle Alberdi entre irigoyen y Belgrano, a metros del banco Santander. Cualquier cosa llame al 101, pero haga algo, no espere a que sea tarde.-



Me gusta: Me gusta Cargando...