Tras el cambio de Prat Gay: Así describió el nuevo ministro a la economía del Gobierno

“Estamos en noviembre y la economía todavía no arrancó”. Así describía hace un mes quien será el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a la administración de Mauricio Macri, su nuevo jefe.

“Sólo la construcción ha dado señales de vida. Mientras tanto, el consumo básico y las ventas en supermercados no dan muestras de recuperación. La producción de lácteos cayó 14% en los primeros nueve meses del año; la de carne, 6%, y la de pollo y de bebidas, 5%. Demasiadas similitudes entre esos rubros como para negar que el consumo básico está muy golpeado en 2016”, reza la radiografía planteada por el economista en una de sus columnas del diario La Nación, a la que tituló “Por qué no arranca la economía de Macri”.

En su análisis, planteó que “la dinámica esperada para la recuperación indicaba que, una vez digerido el impacto que provocaron sobre el bolsillo la devaluación del peso y la suba de tarifas, los salarios comenzarían a ganarle a la inflación, lo que provocaría una recuperación del consumo”.

En otra parte de su escrito, deja en claro lo que piensa de la política laboral, en la cual también remarca como causante de este “no arranque” de la economía: “Es inviable para un país, e injusto para quienes lo sufren, que el 35% del empleo sea informal. Ello ocurre porque tenemos impuestos, una justicia laboral y regulaciones laborales inviables. En la Argentina, los impuestos al trabajo generan un costo laboral 40% más elevado que el salario de bolsillo”. m1.-



