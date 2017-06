Tras la denuncia de corrupción, Niembro rechaza volver a la política

El ex precandidato a diputado nacional por Cambiemos fue absuelto por la justicia luego de que se descubriera que el gobierno porteño encabezado por Macri lo había beneficiado durante años con millonarios contratos.

El periodista deportivo y ex precandidato a diputado nacional por el PRO Fernando Niembro, quien en 2015 renunció a su postulación en medio de un escándalo de corrupción, aseguró este jueves “no” tener “ánimo” para volver “a la política” por el “dolor y el daño moral” que le produjo que se lo acusara de “lavado de dinero”.

El ex precandidato a legislador por Cambiemos, pese al fallo judicial que lo sobreseyó en las últimas horas, estimó que “éste no es” su “tiempo” para postularse nuevamente y expresó: “Creo que di lo que tenía que dar”. “A la política no”, respondió Niembro consultado por radio Delta sobre si pensaba volver a candidatearse y agregó: “Este no es mi tiempo por una cuestión de estado de ánimo”.

Niembro era uno de los accionistas de “Usina Producciones”, empresa que poseía varios contratos millonarios con el gobierno porteño encabezado por su jefe político y ahora presidente de la Nación, Mauricio Macri.

En el inicio de la campaña electoral de 2015, el periodista y empresario fue denunciado por presuntas irregularidades, que lo llevaron a alejarse de la cadena televisiva Fox Sports y a declinar su precandidatura.

“(Eso) me produjo mucho dolor y daño moral, pero al que le gusta pescar se tiene que mojar; aunque haya recibido una acusación injusta, como marcó el juez (de la causa) en una resolución de 112 páginas”, manifestó Niembro. m1.-

