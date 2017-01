Tratemos de hescrivir cin herrores de hortografia

Tener errores de ortografía es bastante frecuente y común. Cuando se escribe desde una computadora o desde un celular se cuenta con correctores ortográficos que la mayoría de la gente no los utiliza. Pero los que escriben con faltas de ortografía deberían usar este tipo de elementos tecnológicos para asegurase que aquello que escriben está bien escrito. Pero lo peor de todo son los errores ortográficos en los medios de comunicación, por supuesto que se nota más en la prensa escrita, pero también se nota en los portales de internet e incluso en algunos canales de televisión donde ponen los zócalos y/o los títulos con errores de ortografía.

No respetar el género es uno de los más comunes, es así que ponen “Se corre la primer carrera del año”, cuando debería ser “la primera carrera”, ya que el artículo es femenino.

Algunas de estas cosas suveden por la falta de estudio y capacitación, ya que hay mucha gente que trabaja en los medios que jamás se ha realizado capacitado y eso, se nota.

En fin, escribir bien, no cuesta tanto.-



