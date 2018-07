Un buen cuento del tío: engaño a más de 2 mil personas con supuestos viajes y se fugó

Ocurrió en San José. La investigación está a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora. La estafadora fue identificada como Rocío Magalí Martínez de 30 años quien vendía paquetes turísticos que jamás se concretaron.

Más de 2 mil personas fueron estafadas por una joven de 30 años identificada como Rocío Magalí Martínez. La mujer vendía paquetes turísticos que jamás fueron concretados. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento de Lomas de Zamora.

La estafadora se encuentra prófuga de la Justicia y dicen que habría dejado sus hijos en la casa de su madre. Su marido, Walter Díaz, también está imputado por el hecho. Además, recaen denuncias sobre la suegra, Mercedes Díaz; y el hermano de Rocío, Fernando Martínez, por lo que estarían involucrados varios integrantes de la familia.

“Nos preocupa que ella tiene domicilio en México. Nos da miedo que salga del país”, advirtió una de las damnificadas de nombre Violeta. Si bien informaron que el área de Migraciones ya fue notificada sobre esta situación, temen que se haya ido antes.

Según el testimonio de los damnificados, Rocío ofrecía paquetes turísticos a destinos exóticos como Cancún, Egipto y Orlando. El precio comenzaba desde los 500 dólares. Decía que trabajaba para las empresas “LaPlataViaja.com”, “Mega Travel” y “Mil Vuelta”, entre otras.

“Creemos que no pudo haber sido ella sola porque la cifra es millonaria”, apuntó Violeta y agregó: “Hay agencias que desaparecieron. Hay otras que te dicen que no tienen nada que ver porque no era empleada de ellos, pero resulta que recibieron el dinero ¿Cómo es no tenés nada que ver entonces?”. Nota gentileza de MinutoUno.-



