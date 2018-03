Un camionero habría atropellado y matado a una mujer durante una discusión de tránsito

La mujer iba en un auto y se había bajado para fotografiar al vehículo de mudanzas y a los ocupantes cuando fue embestida por el rodado de gran porte.

Dos hombres fueron detenidos para determinar si atropellaron a propósito a una mujer con su camión en medio de una discusión de tránsito. La señora de 57 años fue embestida este sábado carca de las 22.30 en Plaza Huincul, Neuquén, y los testigos apuntan a un homicidio intencional.

“Un camión de gran porte hizo una maniobra y encerró a un Volkswagen Fox en la rotonda en la que inicia la calle San Martín. No sabemos si el camionero tuvo intencionalidad o no, pero es situación generó las posteriores”, dijo el comisario mayor Jorge Leiva, de la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Co, sobre lo que pudo reconstruir del hecho.

Al parecer, el conductor del auto, en el que iba la mujer, pudo pasar al camión por la derecha y después de unas cuadras se encontró con un reductor de velocidad, “al disminuir su marcha el camión, que lo seguía de cerca, casi lo embiste”, agregó Leiva.

“El camionero empezó a empujar al auto hacia adelante”, relató y reveló que ahí se bajó la víctima “con la intención de fotografiar al camión y a las personas que estaban en su interior”. Luego se bajó el conductor del Fox “en medio de la discusión y ahí es cuando el camión emprende la marcha y atropella a la señora”

Según los testigos, el semáforo se puso en verde y el camión siguió su marcha, avanzando sobre el auto y moviéndolo hacia su izquierda. El cuerpo de la mujer quedó sobre el asfalto y su marido comenzó a gritar para pedir auxilio.

El camión recorrió unos metros más hasta que frenó. “Había muchas personas a esa hora en esa esquina y todos han explicado esto que vieron y que los sorprendió”, dijo el policía.

En ese mismo sentido, una testigo le contó a La voz de Neuquén que “cuando la señora empezó a tomarle fotos este camionero avanzó un poquito como tirándole el camión encima. Después de eso la tocó con el camión, como ‘pechándola’ y entonces se bajó el marido de la señora. Ahí el semáforo cambió a verde y el camionero aceleró el camión y la pasó por encima con todas las ruedas”.

“La mató a propósito. No fue un accidente”, afirmó.

El conductor del camión y su acompañante quedaron detenidos. El camión pertenece a la empresa de mudanzas santafecina MyM. “Los dos dieron testimonio, pero no todavía no quedó claro si estaban haciendo una mudanza o si ya la habían hecho”, dijo Leiva. M1.-



