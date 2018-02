Una bebida que “desestresa” revoluciona Nueva York

Es el ambiente perfecto para el surgimiento del cliente estadounidense de kava: jóvenes de poco más de 20 años, que están dando los primeros pasos en carreras estresantes, atravesando relaciones amorosas, batallando los crecientes problemas del subte neoyorquino, y en esta ciudad demócrata, tratando de lidiar con la depresión tras la elección de Trump.

“Tuve mucha ansiedad en mi empleo anterior, y esto definitivamente me ayudó mucho”, dice Phil Mai, de 25 años, un analista financiero de una empresa de comunicación en Manhattan, sentado en la barra de House of Kava con su amiga Susie. “Solía tomar alcohol dos o tres veces por semana, y en el fin de semana a veces me emborrachaba”, dice. “Creo que tomé mi último trago probablemente como hace dos semanas”. Nota de Clarín.com.-