UNA BUENA NOTICIA: El Gobierno retrasa el aumento del transporte público

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que “por ahora” no habrá aumentos en las tarifas en el área metropolitana de la Ciudad .

En el plenario de las comisiones de Defensa al Consumidor y Transportes, de la Cámara de Diputados, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich aseguró que, por ahora, no habrá aumento en las tarifas de transporte público en lo que corresponde al área metropolitana.

“Por ahora no va a haber variaciones en la tarifa del transporte”, enfatizó Dietrich al responder una consulta de los legisladores.

“Estamos subsidiando más del 60 por ciento del precio del boleto de transporte terrestre y más del 90 por ciento en el tren, en un beneficio que pasó a estar más dirigido a las personas que a las empresas”, agregó el funcionario.

Además, durante su exposición reafirmó el objetivo del gobierno de duplicar la cantidad de kilómetros de autopista existente que en la actualidad ronda los 2.800 kilómetros.

“Ya está en construcción 1.100 kilómetros de autopistas y para diciembre de este año se van a elevar a 1.850 kilómetros en ejecución”, explicó el ministro.M1.-



