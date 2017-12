Una cañita voladora entró a su auto y prendió fuego el vehículo: está internado

Un hombre de 30 años quedó internado este lunes con severas quemaduras de segundo grado luego de que se prendiera fuego el auto en el que viajaba porque le entró una cañita voladora por la ventanilla mientras manejaba.

Así lo reveló a C5N Analía Aloisio, jefa de guardia del hospital del quemado, quien además contó que el hombre no corre peligro de vida.

El intendente prohibió el uso de pirotecnia

Por otra parte, Aloisio aseguró que fue una navidad con pocos heridos: atendieron a 8 adultos y 5 menores en la madrugada del lunes.

Se espera que durante el día se acerquen más heridos. “Después de las 10 de la mañana va a llegar el grueso de los pacientes. Muchos no vienen en el momento porque no hay transportes o no se dan cuenta de las heridas, cuando se levantan tienen alguna parte del cuerpo hinchado y ahí se acercan al hospital”, manifestó la médica. M1.-