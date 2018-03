Una marcha, dos documentos el 24 de marzo

El rechazo al gobierno de Macri y los beneficios para los genocidas acercó a las dos corrientes de organismos de derechos humanos. Habrá dos columnas pero un mismo escenario. “Convocamos juntos porque tenemos muy claro el enemigo”, aseguró Taty Almeida.

A tres días del 24 de marzo, los organismos de Derechos Humanos consensuaron realizar una sola marcha para repudiar el último golpe cívico militar y para reclamar a la alianza gobernante que “pare la mano”. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre otros, acordaron que el punto de reunión será en Piedras y Avenida de Mayo, a las 13, desde donde se movilizarán hasta el único escenario que se instalará a la altura de la Pirámide de Plaza de Mayo, donde se leerán dos documentos. Todavía restaba saber en qué condiciones se encontrará la plaza, ya que el gobierno porteño prometió llegar con las refacciones antes de la fecha para permitir la manifestación.

A 42 años del golpe de Estado, Taty Almeida, referente de Madres Línea Fundadora, confirmó la realización de una movilización conjunta: “Estamos convocando juntos con Encuentro y otros organismos para demostrar unidad, porque tenemos muy claro quién es el enemigo”. Almeida agregó, además, que los organismos convocantes se sacarán una foto en la Plaza de Mayo el día anterior de la marcha, a las 11:30. “Realmente es muy importante (la unificación de la convocatoria) porque las medidas que este gobierno está tomando nos afectan a todos”, completó en declaraciones radiales.

Abuelas, Línea Fundadora y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integra la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, subrayaron a través de un comunicado que “el llamado a la unidad resulta necesario por el reclamo de la libertad de las presas y presos políticos y para denunciar los retrocesos en las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del Gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas”.

El próximo sábado se marchará por los 30 mil desaparecidos, pero además se incluyeron consignas contra el ajuste, los despidos y los “retrocesos en los derechos humanos” durante la gestión del Mauricio Macri. “Este gobierno, todos los días, por un motivo u otro, viola los derechos humanos, por eso vamos a estar todos juntos, sin partidismos, exigiendo a este gobierno que pare la mano”, subrayó ayer Almeida, quien afirmó que se siente convocada “por la injusticia que estamos viviendo, porque derechos humanos es todo, es la falta de trabajo, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, los asesinatos de Rafael Nahuel y Facundo (Ferreira) en Tucumán”. Luego, al hacer referencia a su caso personal, agregó: “Si estuviera mi (hijo) Alejandro con los 30 mil (desaparecidos) también estarían allí. Por eso es tan importante que estemos presentando batalla, exigiendo justicia legal, jamás por mano propia”.

Desde el EMVyJ, vinculado a los partidos políticos de izquierda, lanzaron ayer la convocatoria con las siguientes consignas:

A 42 años del golpe, ningún genocida en libertad.

Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

No a la “doctrina Chocobar” y el gatillo fácil.

Basta de ajuste y represión del gobierno nacional y los gobernadores.

Libertad a los presos políticos. No a la persecución a Arakaki, Ponce y Romero. Cierre de las causas a las luchadoras y luchadores.

Aparición con vida de Jorge Julio López.

Apertura de todos los archivos. Restitución de los jóvenes apropiados.

Por todos los derechos de las mujeres.

Basta de entrega. No al pago de la deuda externa.

De todas maneras, todavía la posibilidad de una marcha totalmente unificada de todos los organismos genera resistencias, incluso en este contexto. Desde el Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), buscaron tomar distancia y “precisaron” que pese a que el escenario será el mismo y la convocatoria es conjunta, el 24 habrá “dos actos y dos documentos”. Nota de Página 12.-



