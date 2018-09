Una nueva alerta por alimentos congelados contaminados por una bacteria

El texto indica además que se desconoce si hubo algún aborto espontáneo causado por L. monocytogenes asociado al consumo de vegetales congelados provenientes de Hungría. Es la primera sociedad científica que lanza una advertencia por esta contaminación.



La ANMAT ordenó el 2 de agosto el retiro preventivo de 128 lotes de productos congelados a base de maíz y otros vegetales elaborados con materias primas que habrían sido importados desde Hungría. La alarma se encendió a partir de un alerta emitido por el Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos, porque en Europa se registró un brote de listeriosis invasiva asociado al consumo de vegetales congelados provenientes de ese país con un saldo de 9 muertes hasta el 15 de junio de este año. Luego de ese primer retiro, la ANMAT emitió cuatro alertas másampliando el retiro a más lotes afectados.

En julio de 2018 la ANMAT emitió un comunicado a todas las jurisdicciones bromatológicas del país informando que la partida de vegetales congelados, presuntamente contaminada, ingresó al país y fue distribuida a elaboradores mayoristaspara la preparación de diferentes productos congelados.

En ese sentido, la AAM advierte que esos productos tuvieron diferentes destinos.

Según la AAM, en la Argentina la listeriosis “forma parte de las patologías bajo vigilancia en la Red de Laboratorios de Bacteriología, en las secciones: 1. Infecciones Bacterianas Gastrointestinales y ETA (enfermedad transmitida por alimentos) y 2. Infecciones Bacterianas del Sistema Nervioso Central, Respiratorias y Sistémicas”. Sin embargo, hasta el presente “no se documentaron brotes asociados a alimentos contaminados”, dice el comunicado, aunque aclara que “debido a las características únicas de listeriosis, la vigilancia epidemiológica tradicional presenta debilidades para la detección temprana de brotes de esta enfermedad”.

Desde 1985 hasta hoy se registraron en el país un total 310 casos de listeriosis invasiva, señala. “Todos estos casos corresponden principalmente a sepsis y meningitis. Sin embargo, se desconoce la incidencia de L. monocytogenes en abortos espontáneos, dado que el aislamiento del microorganismo requiere de medios de enriquecimiento y selectivos, no disponibles generalmente en los laboratorios de microbiología clínica. En este contexto, y considerando que listeriosis per se no es de notificación obligatoria, se puede asumir una sub-notificación de la enfermedad y por ende el desconocimiento del real impacto en la salud pública de nuestro país”, señala el texto. Nota gentileza de MinutoUno.-