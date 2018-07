Va a juicio el policía detenido por la supuesta violación de un hombre en Bahía Blanca

El subcomisario fue desafectado de la fuerza en abril tras un caótico episodio ocurrido cuando debía estar de servicio.

Un ex subcomisario de Bahía Blanca irá a juicio oral por el abuso sexual a un hombre. Fue detenido el 28 de abril pasado tras protagonizar un caótico episodio de abuso en una casa que la víctima se encontraba cuidando.

Luis Alberto Mendiondo tenía que estar de servicio en la comisaría Primera de Bahía Blanca pero presentó parte de enfermo.

Horas después varios patrulleros acudieron al desesperado llamado de Nicolás Otero, un manicuro que estaba cuidando la casa de una amiga en Alvarado al 1200, y encontraron a su colega -y superior- en una situación comprometedora.

Mendiondo, de 42 años, confirmó haber tenido relaciones sexuales con Otero, pero el manicuro desmintió que fuera una situación consensuada.

“Llegó con una actitud totalmente errante, puso el arma arriba de la mesa, me llevó a la habitación y me encerró”, relató Otero en su momento. “Me dijo que necesitaba tranquilizarme y me obligó a tomar cocaína. También me hizo practicarle sexo oral”, reveló.

El ex subcomisario negó el abuso. “Mendiondo contó la verdad. Te puede gustar o no, pero es su verdad”, convino su abogado, Sebastián Martínez, al sitio La Brújula 24 de Bahía Blanca.

Mendiondo continuará en la cárcel de Villa Floresta a pedido de la fiscal Marisa Lara, titular de la UFIJ Nº 14, de Delitos Sexuales.

“Él dijo que concurrió al domicilio con una intención y terminó con un encuentro sexual como puede ocurrir con cualquier adulto”, agregó el abogado, para quien “se somete a la persona a un escarnio público por su elección sexual y sin certezas de lo que ocurrió”. Nota gentileza de MinutoUno.-



Me gusta: Me gusta Cargando...