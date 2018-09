Vaciamiento del Hospital Posadas: jornada de protesta por los despidos y el mal funcionamiento

Se vivieron escenas de tristeza, desolación y tensión. Gendarmería pretendió reprimir a los protestantes. El testimonio de pacientes, a quienes les cancelaron cirugías programadas. El dolor de los profesionales.

Trabajadores del Hospital Posadas abrazaron simbólicamente al centro de salud, en repudio a los despidos y advirtiendo sobre las dificultades en el funcionamiento.

Los manifestantes caminaron alrededor del hospital, acompañados por dirigentes sindicales como Néstor Segovia, de metrodelegados, y el diputado del Frente para la Victoria y secretario general del gremio de Curtidores, Walter Correa.

Personal de seguridad del hospital y efectivos de la Gendarmería intentaron impedir el acceso de columnas de militantes de partidos políticos y sociales a las inmediaciones del centro de salud.

Además, pacientes sufrieron cancelaciones en diferentes cirugías programadas. Se vivieron escenas de dolor y llanto por parte de los trabajadores y trabajadoras.

“Yo sé que puedo trabajar en otro lado. Me han ofrecido otros trabajos pero es el sentido de pertenencia, es el sentido de haber elegido la salud pública para trabajar, de siempre defender a sus pacientes”, señaló Maria Carolina Mendiondou, trabajadora del Posadas.

La profesional lloró luego de decir que “están devastando la salud pública”.

“Es muy doloroso que te arranque alguien que no te conoce, que no conoce tu trabajo, porque realmente no lo conoce. Eso es lo doloroso”, sostuvo la doctora.

Fernanda, una joven de 21 años, que tenía fecha de cirugía cardivascular para el próximo lunes, dijo que “ayer vine con una ilusión de firmar los papeles y decir ya estoy ahí de operarme. También se ve la tristeza del médico que no sabia la situación de él. Ayer estaba y no sabía si hoy iba a estar. Me fui triste no solo por mí. Hay millones de pacientes con problemas de riesgo de vida”, señaló la joven en declaraciones al canal C5N.

Su padre -Claudio- dijo que “Fernanda se tiene que operar del corazón y tenía fecha para este lunes. Estaba programada hace tiempo. Pudimos contactar ya con todos los donantes, tenemos todos los estudios realizados para el lunes 17 para una cirugía cardiovascular”.

“Ya estaba todo listo. Nos cuenta el cardiólogo que habían despedido a todo el equipo de cirugía cardiovascular. Quedamos otra vez en la nada. Nos dijo que se iban a hacer solo las cirugías de los que estaban internados”, aseguró.

Esta semana se registraron 40 despidos en el Posadas, llevando la cifra total a unos 200 en lo que va del año, en áreas como neumonolgía, cardiología, clínica médica, cirugía cardiovascular, pediatria, psicología y farmacia, entre otras.

Esa situación hizo que todas las áreas se resintieran, a raíz de la reducción de profesionales y la falta de reemplazos. Nota gentileza de Infonews.-

