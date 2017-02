Vehículos: Mitsubishi L200, una pickup repleta de confort

La quinta generación de la pick-up japonesa reafirma sus atributos de confort y excelentes condiciones off road. Suma nuevo motor turbodiesel de 2.4 litros.

La nueva L200 reafirma sus atributos de confort y excelentes condiciones off road. Suma, además, nuevo motor turbodiesel de 2.4 litros. Esos son apenas algunos de los puntos en los que se destaca la quinta generación de la pick-up de Mitsubishi.

Si algo faltaba en el segmento de las pick-up medianas es que, con los cambios económicos de los últimos meses, llegarán representantes importadas de fuste para sumarse a la competencia. Alfacar -representante oficial de Mitsubishi- lanzó recientemente al mercado la nueva L200, un símbolo de la marca, que llega desde Tailandia en su versión full. Convivirá con las versiones que ya se conocían en el mercado de la cuarta generación, importadas de Brasil, que quedarán como entrada de gama.

El diseño de la L200, en sus casi cuatro décadas de historia, siempre fue un factor distintivo. Vanguardista en cada época. Esta quinta generación no es la excepción. La parrilla fue completamente renovada y, junto al capot, resalta la imagen de robustez. Los laterales están definidos por el concepto JLine en relación con la forma que se separa la doble cabina de la caja de carga que aumentó su capacidad.

También el interior de la cabina es más espacioso que la generación anterior. Esto se confirma especialmente en las plazas traseras que ahora tienen la posibilidad de reclinarse 25°. Ya hace tiempo que las pick-up dejaron de ser únicamente un vehículo de trabajo y están pensadas para el esparcimiento y uso familiar. En esta L200 ese concepto queda bien claro por el confort interior y la calidad de los materiales. La posición de manejo es muy cómoda gracias a una butaca con buena sujeción que cuenta con regulación eléctrica. A esto se suma un volante que se ajusta en profundidad y altura. Cuenta con una pantalla táctil de 6,1 pulgadas en la que se puede manejar distintas funciones.

Está equipada con un motor turbodiesel DI-D High Power de 2.4 litros de 181 CV con la posibilidad de optar por caja manual de seis marchas o automática de cinco con modo sport y levas en el volante como la unidad manejada. Cuenta con tracción 4×4 con caja reductora.

El confort de marcha es muy bueno. La relación de los cambios le permite moverse de manera aceptable en la ciudad sin sentir que se está sobre un vehículo de 1.845 kilos. Se trata de un vehículo pensado para dos mundos y, en el urbano, cumple con el requerimiento para un uso familiar. El motor, en combinación con la caja, responde cuando se lo demanda y la rumorosidad es baja, lo que hace que el habitáculo sea un ambiente agradable.

En ruta también muestra un confort de marcha agradable y relajado pese a contar sólo con cinco marchas. Cuando se la pisa para realizar maniobras de sobrepaso la caja actúa de manera eficiente y rápida. La velocidad máxima se acerca a los 180 km/h. El consumo es bastante controlado ya que ronda los 7,5 litros cada 100 kilómetros en uso mixto.

El buen comportamiento off road, junto a una mecánica confiable, es una de las principales características de la L200 y la quinta generación ratifica esa cualidad. En ese ambiente confortable los desafíos de casi todos los terrenos lo supera con soltura. Para eso cuenta con un menú de opciones para cada exigencia. Desde un comando en forma de rueda, ubicado en el túnel de transmisión se puede optar por el tipo de tracción que se desee. Tiene cuatro posiciones: 2H (tracción trasera), 4H (tracción a las cuatro ruedas), 4HLc (tracción a las cuatro ruedas y bloqueo del diferencial central) y 4LLc (tracción a las cuatro ruedas, bloqueo del diferencial central y activación de la reductora).

En materia de seguridad cuenta con siete airbags, asistente de ascenso en pendiente, cámara de retroceso que se puede visualizar en la pantalla del tablero, control activo de estabilidad y tracción, frenos ABS y EBD, entre otros.

El equipamiento de confort incluye, además de la pantalla táctil, navegados satelital, apertura y cierre de puertas sin llave, encendido del motor mediante un botón, climatizador bizona, lectora de DVD, MP3, CD Bluetooth y computadora de abordo.

La L200 doble cabina DI-I High Power cuesta u$s53.900. m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...