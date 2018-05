Veto en defensa de las empresas

El jefe de Gabinete confirmó que el Presidente anulará cualquier ley del Congreso que suspenda o retrotraiga el incremento de los servicios públicos. Según Peña, limitar los tarifazos pondría en peligro “el desarrollo de los argentinos”.

La confirmación por parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de lo que hasta ayer era un rumor aniquiló cualquier esperanza de frenar los tarifazos. Tal como ocurrió en 2016 con la denominada ley antidespidos, y como fue habitual durante su gestión como jefe de gobierno porteño, el presidente Mauricio Macri vetará cualquier ley aprobada por el Congreso que suspenda o retrotraiga el aumento de los servicios públicos. Para el jefe de los ministros, establecer límites a los tarifazos haría peligrar “el desarrollo de los argentinos”.

“El dictamen de la oposición sobre tarifas lo consideramos absolutamente inviable en términos fiscales y de una gran irresponsabilidad. Si sale así, seguramente terminará siendo vetado”, anunció Peña, poco después del mediodía. “No queremos que haya espacio para una demagogia que ponga en peligro el desarrollo que necesitan los argentinos”, dijo para descalificar la tarea de los legisladores que debatían en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Mientras estamos en esta discusión, el jefe de Gabinete ratificó el rumor de que cualquier ley de este Congreso que pueda poner un freno parcial a los tarifazos será vetada por Mauricio Primero o el Capitán Veto”, anunciaba poco después el diputado Nicolás del Caño (FIT).

Peña apuntó también hacia los gobernadores, buscando que presionen a los diputados y senadores de sus provincias. “Hemos venido trabajando con los gobernadores, que han tenido una actitud muy responsable, y si sus diputados avanzaran en una cuestión así nos sorprendería mucho”, expresó. Eso, agregó, significaría “una contradicción” cuando los mandatarios provinciales “son los que necesitan que la Argentina crezca”. Les pidió “ocupar un rol de liderazgo público” para disciplinar a la tropa y respaldar a los tarifazos.

“Siempre está abierto el canal de diálogo, pero no hay mucho lugar para esta idea de ver cómo sacamos una ventajita en el corto plazo con una ley que es inviable”, sostuvo Peña. Quienes intentan frenar los aumentos de tarifas son “sectores que no tienen nada que perder” y que tratan de “desestabilizar este cambio”. “Hay un presupuesto votado y ese margen no los podemos correr”, afirmó. Agregó que quienes “proponen 100 mil millones de pesos de costo fiscal sin plantear de dónde sacarlo” no están haciendo “una propuesta racional”. Finalmente, Peña remarcó que en términos de gestión “el camino nunca es para atrás, para volver a la mentira”, en referencia a la política tarifaria de los gobiernos previos.

“Soy el jefe del veto”, supo ufanarse Macri en sus tiempos de jefe de gobierno porteño, cuando vetó más de cien leyes, incluso algunas aprobadas por el bloque del PRO. Como jefe del Estado nacional hace dos años estrenó la facultad –que el diputado oficialista Fernando Iglesias calificó en otros tiempos de “residuo de poder monárquico”–, al anular la Ley de Emergencia Ocupacional que el Congreso había aprobado con votos de casi todos los sectores de la oposición y a pedido de las cinco centrales obreras. Página 12.-



Me gusta: Me gusta Cargando...