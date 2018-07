Vidal en la mira: “Vamos a ampliar la denuncia por los aportes falsos en la campaña electoral”

Nota gentileza de INFONEWS:

Así lo sostuvo la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana FPV, Teresa García. Aseguró que la Gobernadora y la tesorera, María Fernanda Inza, “son las dos responsables”.

Vidal contra las cuerdas: “Vamos a ampliar la denuncia por los aportes falsos en la campaña electoral”

La presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana FPV, Teresa García, dijo que ratificará y ampliará la denuncia penal contra María Eugenia Vidal y las demás autoridades del PRO bonaerense en la causa que investiga las afiliaciones y aportes falsos durante la campaña electoral de 2017.

“María Eugenia Vidal es la presidenta del Pro de la provincia de Buenos Aires y María Fernanda Inza es la tesorera, son las dos responsables. Inza también tiene una causa de 2015 cuando tuvo relación con el financiamiento de la campaña pero puso a cargo como responsable financiera a su tía abuela de 84 años. Esto también está denunciado”, explicó García.

Durante una entrevista en el canal de noticias C5N, la senadora de Unidad Ciudadana adelantó que va a ratificar la denuncia y a presentar nuevos casos de vecinos que integran los listados de aportantes al PRO, pero que desconocen haber contribuido.

”La respuesta de la Gobernadora de ayer es grave, porque dice que la denuncia la hizo el kirchnerismo. Además de que eso es falso e irrelevante ¿tenemos que explicarle a Vidal que por la gravedad de los hechos descubiertos cualquier persona con responsabilidad tenía que haber hecho la denuncia?” aclaró García.

“La gobernadora debería responder si la denuncia sobre falsificación de documento público, usurpación de identidad y lavado de activos es cierta o no, porque semejante acusación que ha tomado estado público, merece una única respuesta. A esta altura María Eugenia Vidal debería poder decir si los hechos denunciados son ciertos o no lo son”.

“Por el contrario, Vidal también sostuvo que la ley de partidos políticos tiene lagunas, algo que no es cierto. La ley es muy clara y dice que los aportes que reciba una agrupación política deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante. La ley también señala como responsables al Presidente y Tesorero del partido, los responsable políticos y económicos de la campaña y establece el tipo de sanción que corresponde en cada caso cuando no se puedan acreditar debidamente el origen y o destino de los fondos recibidos. Y este es el caso, ya que hasta ahora no se puede acreditar el origen”, aseguró la legisladora.

“Además de los delitos que denunciamos, lo que nos genera mucha tristeza es que han pisotado la dignidad de la gente porque los vecinos de Villa Itatí que se presentaron ante la justicia electoral quizás esta noche no tengan el dinero necesario para comprar una garrafa y sin embargo figuran en una lista de aportantes para una campaña política”.

