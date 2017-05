Vuelve Menem: confirmó que será candidato a senador por La Rioja

9

Carlos Menem volverá a ser candidato a senador.

Durante un acto junto a su hija Zulemita, el ex presidente confirmó que irá por su tercer mandato en la Cámara alta. “La gente me alienta”, aseguró.

El ex presidente y actual senador por La Rioja, Carlos Saúl Menem, confirmó ante distintos medios locales durante los actos de la celebración del 426º aniversario de la fundación de la ciudad Capital de La Rioja, que será candidato a senador por la provincia en las elecciones de octubre.

Menem estuvo presente en los actos protocolares del aniversario de La Rioja junto a su hija Zulemita Menem, donde dijo “voy a ser candidato, la gente me alienta a seguir trabajando por mi querida provincia y por supuesto por la República Argentina”.m1.-

