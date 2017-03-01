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FARMACIAS DE TURNO DEL MES DE MARZO

Redacción 7 horas atrás FARMACIAS DE TURNO Escriba un comentario 7 Vistas

MIERCOLES 1 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 2 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 3 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 4 SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 5 SCHIAVI.
LUNES 6 MOLLO.
MARTES 7 LARA.
MIERCOLES 8 MOLLO.
JUEVES 9 ARGENTINA.
VIERNES 10 SCHIAVI.
SABADO 11 SALINAS.
DOMINGO 12 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 13 LARA.
MARTES 14 MOLLO.
MIERCOLES 15 ARGENTINA.
JUEVES 16 SCHIAVI.
VIERNES 17 SALINAS.
SABADO 18 ARGENTINA.
DOMINGO 19 ARGENTINA.
LUNES 20 MOLLO.
MARTES 21 ARGENTINA.
MIERCOLES 22 SCHIAVI.
JUEVES 23 SALINAS.
VIERNES 24 SALINAS.
SABADO 25 LARA.
DOMINGO 26 LARA.
LUNES 27 ARGENTINA.
MARTES 28 SCHIAVI.
MIERCOLES 29 SALINAS.
JUEVES 30 MANGAS BERRO 250.
VIERNES 31 LARA.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini. Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. CV: Cronista volante en Diario Crónica - Ex colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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