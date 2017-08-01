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FARMACIAS DE TURNO MES DE AGOSTO EN ROQUE PÉREZ

Redacción 5 horas atrás FARMACIAS DE TURNO Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO MES DE AGOSTO EN ROQUE PÉREZ

MARTES 1 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 2 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 3 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 4 LARA TARIGO 1136
SABADO 5 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
DOMINGO 6 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
LUNES 7 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 8 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 9 MANGAS BERRO 250
JUEVES 10 LARA TARIGO 1136
VIERNES 11 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
SABADO 12 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 13 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 14 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 15 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 16 LARA TARIGO 1136
JUEVES 17 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
VIERNES 18 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 19 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 20 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 21 MANGAS BERRO 250
MARTES 22 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 23 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
JUEVES 24 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 25 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 26 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 27 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 28 LARA TARIGO 1136
MARTES 29 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
MIERCOLES 30 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 31 SCHIAVI MITRE 1257.
Agradecemos la información a Farmacia Mollo.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini. Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. CV: Cronista volante en Diario Crónica - Ex colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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