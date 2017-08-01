FARMACIAS DE TURNO MES DE AGOSTO EN ROQUE PÉREZ

MIERCOLES 2 SALINAS PTE PERON 406
JUEVES 3 SCHIAVI MITRE 1257
VIERNES 4 LARA TARIGO 1136
SABADO 5 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
DOMINGO 6 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
LUNES 7 SCHIAVI MITRE 1257
MARTES 8 SALINAS PTE PERON 406
MIERCOLES 9 MANGAS BERRO 250
JUEVES 10 LARA TARIGO 1136
VIERNES 11 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
SABADO 12 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
DOMINGO 13 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
LUNES 14 SALINAS PTE PERON 406
MARTES 15 MANGAS BERRO 250
MIERCOLES 16 LARA TARIGO 1136
JUEVES 17 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
VIERNES 18 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
SABADO 19 SCHIAVI MITRE 1257
DOMINGO 20 SCHIAVI MITRE 1257
LUNES 21 MANGAS BERRO 250
MARTES 22 LARA TARIGO 1136
MIERCOLES 23 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
JUEVES 24 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
VIERNES 25 SCHIAVI MITRE 1257
SABADO 26 SALINAS PTE PERON 406
DOMINGO 27 SALINAS PTE PERON 406
LUNES 28 LARA TARIGO 1136
MARTES 29 MOLLO RIVADAVIA ESQ 9 DE JULIO
MIERCOLES 30 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE
JUEVES 31 SCHIAVI MITRE 1257.
Agradecemos la información a Farmacia Mollo.-