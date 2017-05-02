MARTES 2
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 3
SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES 4
SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 5
MANGAS BERRO 250.
SABADO 6
LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 7
LARA TARIGO 1136.
LUNES 8
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 9
SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 10
SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 11
MANGAS BERRO 250.
VIERNES 12
LARA TARIGO 1136.
SABADO 13
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
DOMINGO 14
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
LUNES 15
SCHIAVI MITRE 1257.
MARTES 16
LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 17
MANGAS BERRO 250.
JUEVES 18
LARA TARIGO 1136.
VIERNES 19
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
SABADO 20
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 21
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 22
LARA TARIGO 1136.
MARTES 23
MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 24
LARA TARIGO 1136.
JUEVES 25
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 26
ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 27
SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 28
SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 29
MANGAS BERRO 250.
MARTES 30
LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 31
MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.-
AGRADECEMOS A FARMACIA MOLLO POR ESTA INFORMACIÓN.-
FARMACIAS DE TURNO MES DE MAYO EN ROQUE PÉREZ
MARTES 2