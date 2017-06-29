Inicio / FARMACIAS DE TURNO / TURNOS DE FARMACIAS JULIO DE 2017 EN ROQUE PÉREZ

TURNOS DE FARMACIAS JULIO DE 2017 EN ROQUE PÉREZ

Redacción 1 hora atrás FARMACIAS DE TURNO Comentarios desactivados en TURNOS DE FARMACIAS JULIO DE 2017 EN ROQUE PÉREZ

SABADO 1 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 3 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 4 MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 5 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 6 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 7 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 8 SCHIAVI MITRE 1257 .
DOMINGO 9 SCHIAVI MITRE 1257 .
LUNES 10 MANGAS BERRO 250 .
MARTES 11 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 12 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 13 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 14 SCHIAVI MITRE 1257 .
SABADO 15 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 16 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 17 LARA TARIGO 1136 .
MARTES 18 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 19 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 20 SCHIAVI MITRE 1257 .
VIERNES 21 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 22 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 23 MANGAS BERRO 250 .
LUNES 24 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 25 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 26 SCHIAVI MITRE 1257 .
JUEVES 27 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 28 MANGAS BERRO 250 .
SABADO 29 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 30 LARA TARIGO 1136 .
LUNES 31 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
AGRADECEMOS A FARMACIA MOLLO.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini. Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. CV: Cronista volante en Diario Crónica - Ex colaborador de Revista Humor - Revista Integración Infantil Argentina - Revista Mujeres Ejecutivas - Diario La Mañana - FM Nova 93.1 - Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez). Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía. Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño. Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-
Diseño web kUYEN - Producido conWordPress | by TieLabs
© Copyright 2017, Todos los derechos reservados RPerezNet
A %d blogueros les gusta esto: