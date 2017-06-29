SABADO 1 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
DOMINGO 2 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
LUNES 3 SALINAS PTE PERON 406.
MARTES 4 MANGAS BERRO 250.
MIERCOLES 5 LARA TARIGO 1136.
JUEVES 6 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
VIERNES 7 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 8 SCHIAVI MITRE 1257 .
DOMINGO 9 SCHIAVI MITRE 1257 .
LUNES 10 MANGAS BERRO 250 .
MARTES 11 LARA TARIGO 1136 .
MIERCOLES 12 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 13 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 14 SCHIAVI MITRE 1257 .
SABADO 15 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 16 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 17 LARA TARIGO 1136 .
MARTES 18 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 19 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 20 SCHIAVI MITRE 1257 .
VIERNES 21 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 22 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 23 MANGAS BERRO 250 .
LUNES 24 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 25 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 26 SCHIAVI MITRE 1257 .
JUEVES 27 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 28 MANGAS BERRO 250 .
SABADO 29 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 30 LARA TARIGO 1136 .
LUNES 31 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
AGRADECEMOS A FARMACIA MOLLO.-
TURNOS DE FARMACIAS JULIO DE 2017 EN ROQUE PÉREZ
SABADO 1 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.