El “NCIS” INVESTIGA EN ESTADOS UNIDOS A INFANTES DE MARINA POR COMPARTIR FOTOS DE MUJERES DESNUDAS

Los infantes de marina subían a una carpeta de Google Drive fotos de mujeres para compartir. Algunas de ellas eran ex parejas de militares que se vieron ofendidas al saberlo (?). “No quiero salir de mi casa”, dijo una víctima.(?).

El Servicio Naval de Investigación Criminal -NCIS, por sus siglas en inglés- abrió una investigación tras la publicación de cientos de fotos de mujeres y ex miembros de las fuerzas armadas al desnudo.

Un grupo privado de Facebook llamado “Marines United” contenía un enlace a una carpeta de Google Drive, donde las fotos estaban siendo almacenadas, dijo un oficial de defensa estadounidense a CNN.

Los miembros del sitio solicitaron a otros que enviaran fotos de mujeres sin su conocimiento. La carpeta de almacenamiento en la nube ha sido removida a petición de los militares.

No estaba claro para el Departamento de Defensa cuántos Marines actuales y antiguos podrían estar involucrados. Un ex marine hizo la denuncia del caso ante la Infantería de Marina el mes pasado.

“Estamos agradecidos de que Thomas Brennan, un veterano de la Marina, haya notificado al Cuerpo de Marines y a la NCIS sobre lo que fue testigo en la página de Marines United. Nos permitió tomar medidas inmediatas. Estamos explorando qué acciones deben tomarse para enfrentar mejor esta forma de acoso en el futuro “, dijo el portavoz del Cuerpo de Marina, Ryan Alvis, en un comunicado.

Según Marine Corps Times, la comunidad donde fueron distribuidas esas imágenes tiene unos 30.000 miembros, principalmente de los Marines en activo y retirados estadounidenses, pero también británicos.

El Pentágono afronta otro escándalo tras otros anteriores, como el de las violaciones de mujeres en las Fuerzas Armadas, lo que implicó a los investigadores del NCIS y a los capellanes del cuerpo.

Al respecto, dos mujeres hablaron sobre su experiencia como víctimas de este grupo de Facebook llamado “Marines United”.

Kelsie Stone rompió con su novio Marine en 2016, y no mucho después recibió un mensaje de un amigo con capturas de pantalla de las fotos de ella desnuda que se habían publicado la página. Esas imágenes fueron enviadas por su ex novio, a quien ella se las había enviado mientras aún estaban saliendo.

“Algunos días no quiero salir de mi casa. Soy hija de un marine y esta no es la imagen de la Infantería de Marina que mi papá luchó por representar “, le dijo al Times. Pero cuando se sacó las fotos y las envió, no recordó eso seguramente.

Una segunda mujer, Elle Audra, dejó el Cuerpo de Marines como cabo en 2010 y ahora es modelo, y cree que fotos desnudas de ella también fueron publicadas en la página de Facebook. m1.-

De todos modos, hoy en día no debería llamar la atención este tipo de cosas. Quizá haya gente que se molesta por ver una mujer desnuda, pero no dice nada si ve un chico pidiendo en la calle porque no tiene para comer.-



