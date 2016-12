“Macri lo hizo”: Desembarca una nueva marca china en el país

Esta noticia me trae tristísimos recuerdos y no porque alguien nos lo haya contado, sino porque mi abuelo, a finales de los 80 tenía una fábrica metalúrgica en la cual se fabricaban repuestos para automóviles nacionales, pero con la apertura de las importaciones, ya pocos compraban autos fabricados en este país y preferían los importados por tecnología y menores precios. Eso a costa de que la Industria Nacional, empezaba a morir de a poco y a nadie le interesaba. Luego de unos meses de que se abriera esa importación, la empresa Ranquel Metalúrgica S.R.L., debió rematarse para poder pagarle a los empleados y cerrar sus puertas para siempre. Tras esto, mi abuelo falleció de un infarto. Años de sacrificio y trabajo, hundidos para siempre. Por eso cuando leo estas noticias, no me alegro, porque me preocupa el empleo de los trabajadores de mi país. Para la gente es seductor comprar autos o zapatos importados y baratos, pero nuestra industria con eso, se muere de a poco. Otra cosa es importar productos que no se fabrican en Argentina, como ser cámaras de fotos.-

Por Carlos R. Zampini Barrera.-

La siguiente es la nota que publica el portal Minuto Uno:

Geely se suma a Chery y Lifan. Tendrá tres modelos: un city car (LC) , uno para el segmento B (515, hatchback y sedán) y un mediano (Emgrand). Se posicionará entre los vehículos económicos para ganar volumen.

En un evento junto a su socio internacional Shell, Geely presentó por primera vez los vehículos Geely LC (citycar), el 515 (chico) y el sedán Emgrand (mediano) que estarán disponibles al público en la Argentina. Estos autos podrán adquirirse en los concesionarios oficiales de Geely en todo el país.

Asistieron al cocktail directivos y empleados de Geely Argentina, autoridades de Gobierno, de la Embajada china, instituciones bancarias, representantes de Geely International Corporation, representantes de Shell.

El LC tiene variante cross y se ofrece con motor 1.3 de 85 CV. El 515 equipa un 1.5 de 101 CV, mientras que el Emgrand incorpora propulsor 1.8 de 140 CV.

