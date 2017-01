McCartney demandó a Sony para recuperar los derechos de autor

El músico Paul Mccartney demandó en un juzgado federal de Nueva York a Sony/ATV con el objetivo de recuperar los derechos de autor de los éxitos que compuso entre 1962 y 1971 con The Beatles, entre los que se encuentran éxitos como Amame (Love Me Do), No puedes comprarme amor (Can’t Buy Me Love), Boleto para pasearr (Ticket to Ride), Ayer (Yesterday), Hey Jude o Déjalo ser (Let It Be).

Los argumentos de McCartney se basan en la compleja y varias veces modificada legislación estadounidense sobre los derechos de autor (“copyright”) que, según su interpretación le permitiría recuperar a partir de 2018 la propiedad de sus canciones escritas con John Lennon para The Beatles.

De acuerdo con el texto de la demanda presentada McCartney comunicó, desde 2008 y en repetidas ocasiones a Sony/ATV, poseedora del catálogo de The Beatles tras varias compras y ventas a lo largo de las décadas, su intención de recuperar el control legal de esas canciones.

Además, una revisión de 1976 de la legislación estadounidense sobre el “copyright” estableció que los artistas que vendieron sus derechos de autor a terceros antes de 1978 podrían retomarlos 56 años después de la creación de las obras.

Dado que las primeras canciones de The Beatles datan de 1962, McCartney considera que a partir de 2018 podría hacer efectiva esa cláusula legal.

Sony/ATV respondió a la demanda de McCartney asegurando que tiene “el más alto respeto” por el artista, aunque la gestora de derechos dijo sentirse “decepcionada” por una decisión que consideran “innecesaria y prematura”, informó The Hollywood Reporter, citado por EFE.

“Hemos colaborado estrechamente durante décadas tanto con Paul como con los herederos del difunto John Lennon para proteger, preservar y promocionar el longevo valor del catálogo. Estamos decepcionados de que hayan presentado esta demanda que creemos es innecesaria y prematura”, justificó, por su parte, la empresa. Télam.-



Me gusta: Me gusta Cargando...