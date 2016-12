ÚLTIMO MOMENTO: PELIGRA LA NAVIDAD, METIERON PRESO A PAPÁ NOEL

La imagen de Papá Noel detenido por la policía en México se viralizó fue motivo de bromas en las redes. No se conocieron los motivos por los qué fue arrestado el hombre que llevaba el clásico atuendo rojo.

“Amigos! Creo que no habrá Navidad este año”, escribió Adán Ávila, un joven, al compartir una foto que se volvió viral en Facebook. En la imagen se podía ver cómo un hombre, disfrazado como Papá Noel, era trasladado en un patrullero en México.

El curioso episodio sucedió el miércoles a la tarde en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulpilas.

Aunque el hombre viajaba en la parte en que se trasladan los detenidos, hay quienes aseguran que los efectivos sólo lo estaban ayudando. Hasta el momento se desconoce su identidad. Lo cierto es que la imagen se volvió viral. M1.-

Desde varios tribunales de diferentes países del mundo, están solicitando la pronta LIBERACIÓN DE PAPÁ NOEL, para que los chicos puedan tener sus regalos. Según trascendió, Papá Noel prometió no dejarle regalitos a los policías que lo detuvieron. ¿Tan malo podrá ser?.-



