En octubre 3 fuerzas políticas podrian obtener 2 concejales cada una en Roque Pérez

Mucho se habla y se conjetura tras las pasadas elecciones en Roque Pérez, incluso algunos distraídos dieron como ganador a Cambiemos. Pero los números no mienten y Cambiemos no era una fuerza que aquí participaba “unida”, sino que FUE A INTERNAS y entre las dos (2) listas sumaban si, más votos que las restantes. Pero es como querer unir aceite y agua. O sea ¿el que votó a Martini, por qué votaría en octubre a su principal oponente?. ¿Es raro no?.

Por otra parte, hay varios que se han “metido” a jugar en esa interna y que en octubre jugarán para las otras listas.

Si bien para algunos la lista de Unidad Ciudadana, con sus 2250 votos no hizo una buena elección, lo cierto es que fue la LISTA GANADORA por 260 votos más que la lista que le siguió, de Cambiemos, con 1990 votos.

Y ahora muchos intentarán seducir a los 1776 votantes de la lista “perdedora” de Cambiemos

De allí podrían salir votos para Unidad Ciudadana, para 1 País, para el Frente Justicialista y algunos creen que muchos votos podrían migrar hacia la lista ganadora de la interna de Cambiemos. Pero en ese sentido nadie tiene la verdad, ya que es muy raro que hasta los propios “perdedores” de la interna de Cambiemos, vote a la lista que los eliminó. Incluso algunos especulan con el voto en blanco antes de votar la lista de Cravero.

Así que seguramente todos sumen parte de esos 1776 votos de Martini. Entónces, la lista encabezada por Gabriel López de Unidad Ciudadana; la lista de Maximiliano Sciaini de 1 País; la lista de Alexis López del Frente Justicialista y la lista de Cravero de Cambiemos, sumarán más votos en octubre.

Ahora, ¿no sería mejor salir a captar a esas 2377 personas que no concurrieron a votar en las PASO?. ¿Por qué no fueron, qué les pasó, qué les faltó para poder ir a votar?.

Hay que analizar mucho, pero de todos modos nunca se sabe lo que hará la gente a la hora de votar y el gobierno actual la verdad es que mucho no ayuda a los candidatos de Cambiemos, con sus aumentos, los despidos, el corte del fútbol gratis, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, etc. Aunque quizá la lista local de Cambiemos pueda salir indenme de todo eso.

Otra cosa que se dice es que “la gente vota a ganador” y si se analiza bien todo, ganó Unidad Ciudadana por 260 votos a la lista que ganó la interna de Cambiemos. Ya se sabe, sumar ambas listas de Cambiemos es un error, sino que alguien explique entonces ¿por qué fueron “separadas” y no “juntas”?. Que no vendan buzones a los distraídos. Sino sumemos a cualquiera de las otras 3 listas, la cantidad de gente que no fue a votar en las PASO y . . . tendremos 2377 votos más sumados a los que sacaron el 13 de agosto y con eso . . . listo, serían los ganadores.

Así que seguramente es probable que sume votos la lista de Cravero, pero no hay que olvidar que también sumará votos la lista de “Chinchu”, la lista de Maxi Sciaini e incluso la lista de Alexis López y si todo se da como casi siempre ha pasado, Unidad Ciudadana obtendrá 2 concejales, Cambiemos 2 concejales y 1 País 2 concejales. Esto podría pasar y casi que sería lo más lógico.

Se debe recordar que tanto a “Chinchu”, como a Sciaini, le faltan votos de lo que fue la elección de 2015, por eso se dice que en la interna de Cambiemos “jugó” gente que en octubre no votará a dicha fuerza política. El piso de ambos es mayor a los votos de estas PASO y si bien la de “Chinchu” es la lista oficial local, Sciaini ya ha hecho dos excelentes elecciones, y se cree que podria sorprender en octubre superando los 2000 votos.

Todo dependerá además de cómo se maneje cada uno de los candidatos (todos los de cada lista) de aquí a las elecciones de octubre.

El pueblo tendrá la oportunidad de volver a elegir.-

La imagen muestra los datos oficiales y reales de las PASO.-



Me gusta: Me gusta Cargando...