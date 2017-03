4° EDICIÓN “TORNEO DE VERANO DE FÚTBOL INFANTIL COPA DE VERANO 2017” EN ROQUE PÉREZ

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, a través de la Dirección de Deporte y Recreación municipal a cargo del profesor Fernando Forastieri, informa e invita a la 4° edición “Torneo de Verano de Fútbol Infantil COPA DE VERANO 2017” a desarrollarse conforme al siguiente cronograma de días y horarios:

Sábado 4/03 ALUMNI (L) vs ATLÉTICO.

Sábado 11/03 SARMIENTO (L) vs ALUMNI.

Domingo 12/03 ATLÉTICO (L) vs SARMIENTO.

Los horarios de los partidos en las 3 fechas son los siguientes:

11 hs. 6º div.

12:30 hs. 8º div.

14:00 hs 7º div.

15:00 hs. 4º div.

16:45 hs. 5º div.-



