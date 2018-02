Alarmante situación en las 33 hectáreas en Roque Pérez

Debido a la sequía, la laguna del Predio del Bicentenario, conocido como las 33 Hectáreas, se está quedando cada día con menos cantidad de agua.

Pronostican lluvia recién para el 19 de febrero, pero no se sabe si esa lluvia traerá la cantidad necesaria para evitar que la laguna se seque del todo. Peligra el ecosistema que hay allí, no solo los peces, sinó además las nutrias, los patos, cisnes, etc. Algunas especies seguramente migrarán hacia otros espejos de agua y nos quedaremos sin ellos en Roque Pérez, lo que sería una verdadera lástima.-

