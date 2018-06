ALUMNOS DE LA E.S. Nº 1 REALIZAN UNA SENTADA PARA NO SEGUIR CAGÁNDOSE DE FRÍO

Pese a las desmentidas de varios, los alumnos de la Escuela Secundaria Nº 1, realizarán esta mañana una sentada para que de una vez por todas, reparen la caldera, la misma caldera que habían dicho que estaba reparada, pero no es así.

Los alumnos contaron a RPEREZNETONLINE, que en las aulas de la planta baja funciona algo de calefacción, pero no en todas las aulas, mientras que en las aulas del 1er. piso, no funciona nada y hace mucho frío.-



Me gusta: Me gusta Cargando...