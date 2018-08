AMENAZARON A ROQUEPERENSE DESPEDIDO DE LA EX CRIAVE. ALGUNOS NO ENTIENDEN

Yonatán Severini, es uno de los 270 trabajadores despedidos de la avícola que antes era Criave de Roque Pérez. Yonatán forma parte de los 233 despedidos que trabajaban en la planta de faena que esa empresa tiene en avenida Sarmiento.

Entre las cosas que dijo Yonatán adentro del recinto del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez, cuando los empleados despedidos fueron recibidos el pasado martes por todos los concejales, tomó notoriedad que habló de que en la empresa se “metían en cloro los pollos de devolución”, o sea, se volvían al mercado, a la venta, pollos que en realidad deberían desecharse. Y algunos se la agarraron con Severini por informar eso. Como si la verdadera culpa fuera de los trabajadores a los que mandaban a hacer ese trabajo “sucio”. Lo que denunció Severini va a servir para que eso no se haga más en la empresa, además los únicos beneficiados con eso eran los empresarios, que volvían a poner en circulación pollos que estaban para la basura y no para el consumo humano.

Es tanto el MIEDO que tienen algunos trabajadores que quedaron en la empresa y que no estaban en la lista de despedidos, que ahora dicen que por “culpa de Severini” se van a quedar ellos también sin trabajo. Y NO. Acá hay algo que está mal y la culpa no es del mensajero. Porque quizá nosotros podemos comer esos pollos, pero ¿qué pasaría si un chico come esos pollos?. LO QUE ESTÁ MAL, ESTÁ MAL Y DEBE TERMINAR.

Por Facebook amenazaron a Yonatán Severini, con un mensaje que dice “x culpa de ese hdmp quedaremo 450 sin trabajo hay (por hoy se supone) lo mataremo . . .”.

Severini le respondió y después el tono bajó un poco y ahora habrían eliminado ese mensaje de las redes. Cabe destacar que tenemos los mensajes originales en nuestro poder, pero decidimos tapar el nombre de quien amenaza porque no nos parece atinado difundir su nombre y apellido.

Nos dijeron además que la persona que escribió esa amenaza es de Esquina, Corrientes y que hace 11 años vive en Roque Pérez, y que por eso no entiende que Severini, que es roqueperense, está luchando por todos.

Lo triste de la situación es que pocos parecen darse cuenta que ACÁ LOS CULPABLES NO SON LOS TRABAJADORES, SINO LOS EMPRESARIOS. LOS QUE SE FUERON Y AL PARECER, LOS QUE LLEGARON.-



