APROBARON LA CONEXIÓN DE GAS PARA CRIAVE A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD, PERO OTROS QUIEREN TENER EL GAS DE LAS “CHANCHAS”

El intendente interino de la Municipalidad de Roque Pérez doctor José Luis Horna, informó a RPEREZNETONLINE.COM.AR que el Juez no respondió del todo a lo que se pretendía y en lugar de una especie de administrador, puso un veedor a cargo de la ex empresa Criave (Eco de las Aves). Por otra parte, Horne no se mostró muy feliz con los antecedentes de esta persona, ya que sería más administrativa y “de papeles” que de “embarrarse los pies”.

Ante el corte del suministro del gas en la planta de faena, el viernes 13 de julio, a las 14 horas, se convocó urgentemente a una sesión extraordinaria en el Honorable Concejo Deliberante, a fin de que los concejales aprueben la ordenanza por la cual el municipio se haga cargo de la reconexión del gas natural para la planta de faena. Esto fue aprobado y la semana que viene la planta podría volver a tener gas. Pero surgió otro problema y hay una parte oscura en el mismo. Los empresarios pretenden instalar 5 chanchas de gas envasado, algo que estaría siendo avalado políticamente y no de parte de la gente del municipio, por supuesto.

Dicen que el gas envasado sale mucho más que el gas natural y además, la empresa que suministra el servicio, habría dicho que si se instala gas con las chanchas y después quieren gas natural, deberán realizar una inspección o revisión de esas instalaciones antes de volver a darles gas en la planta, algo que demoraría aún más el inicio de las tareas de los trabajadores.

Por otra parte, de acuerdo a lo que expresó (por whatsapp) un empleado de la ex Criave a RPEREZNETONLINE.COM.AR, se sigue adelante con el cavado de pozos para instalar las chanchas y según este trabajador, los tres empresarios quieren que se use ese gas envasado, aparentemente pagado por los propios trabajadores.

Además, este trabajador nos dijo algo que sospechábamos, “estos empresarios responden a los Peréa”. O sea, a los anteriores dueños de la empresa.

Por un lado gas natural y por el otro gas en chanchas. La política metida en el medio y en el medio quedan los laburantes que siguen queriendo trabajar para poder subsistir dignamente, al menos por un tiempo, ya que para muchos, estos empresarios serían “pan para hoy y hambre para mañana”, como dice el dicho.-



Me gusta: Me gusta Cargando...