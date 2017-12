Avanzan las obras en el Banco Provincia de Roque Pérez. Son las obras que se están haciendo sobre calle Alberdi, que será una ampliación de la entidad bancaria y nuevos cajeros automáticos.

Es de esperar que estas ampliaciones traigan también mejoras en la atención al público. No por los empleados que atienden super bien, sino porque en otras sucursales del mismo banco, por ejemplo la sucursal de La Plata o la sucursal de Floresta en Capital Federal, allí existen cajas diferenciadas para la atención de clientes, otras cajas para la gente que no es cliente y que va a pagar impuestos, otras cajas para “grandes cuentas”, otras para personas con discapacidad, ancianos, embarazadas o con niños chiquitos, etcétera etcétera. Entonces uno no tiene que hacer la misma cola para todo y ser cliente tiene un poquito más de privilegio.

Además es muy común ver en las cajas del banco Provincia de Roque Pérez que entra gente, que, sin hacer la cola pasa directamente porque maneja grandes cuentas y todos los que estamos esperando y esperando que llegue nuestro numerito, nos sentimos unos nabos. ¿No le pasa eso a usted?.

