Avanzan las obras en Roque Pérez.

El intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, prosigue el ritmo de avance de obras en el distrito. No solo las obras que se llevan a cabo en el Barrio Sur, caminos rurales, paseos públicos, etc., sino que también continúa la construcción de nuevos sanitarios en el palacio municipal de Roque Pérez.

De acuerdo a lo manifestado por el intendente Gasparini, “hace más de 40 años que los baños del municipio no se arreglaban”.

Los nuevos sanitarios estarán divididos en dos sectores diferenciados para damas y caballeros y contarán con materiales de primera calidad, tal como se puede apreciar en las imágenes adjuntas.-

Me gusta: Me gusta Cargando...