AVANZÓ ADHESIÓN AL ACUERDO FISCAL CON NACIÓN

La Cámara de Diputados votó favorablemente el proyecto de ley de adhesión al Pacto Fiscal, que le permitirá a la Provincia recuperar recursos provenientes del Fondo del Conurbano.

Este avance es clave porque avalará el ingreso de fondos genuinos a las arcas bonaerenses. Es decir, se sumarán 40.000 millones de pesos durante el año 2018 y 65.000 millones de pesos en el 2019.

El acuerdo pretende armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento. La iniciativa fue girada al Senado, para su sanción definitiva.

La opinión de los diputados sobre el “Pacto Fiscal”

​Maximiliano Abad (Cambiemos)

“Sabemos que no hay futuro para el país si no hay un abordaje serio de los desafíos del conurbano; por primera vez en dos décadas, Nación y Provincias acordaron una hoja de ruta para resolver los temas de fondo”.

“La reconstitución del Fondo del Conurbano, contiene el germen de desarrollo de la Provincia en su conjunto”.

“La recomposición del Fondo del Conurbano, es la decisión política federal de impacto social más importante de los últimos veinte años”.

Marcelo Daletto (Cambiemos):

“Aprobar el pacto fiscal significa que se devuelve el Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires y eso es una gran noticia para los bonaerenses, porque hemos convertido el reclamo en una política de Estado”.

“Esta provincia durante estos dos años paso de estar quebrada a la estabilización, no sólo tiene tranquilidad para pagar sueldos y aguinaldos, sino que cuenta con los fondos para saldar la deuda de infraestructura que se tenía con los bonaerenses; y las obras han venido para quedarse”.

​Julio Pereyra (PJ – Unidad Y Renovación):

“Tenemos miradas diferentes con el oficialismo, pero podemos quedarnos ahí o hablar de lo que vamos a hacer hacia adelante”.

“No puedo estar en contra de esta iniciativa porque fue algo que peleamos desde la Federación Argentina de Municipios, y era una deuda pendiente para todos nosotros, por eso la acompañamos”.

“El pacto logrará un mayor equilibrio para los municipios y las comunas y creemos que es un paso significativo que el Estado Nacional se comprometa a restituirnos 40 millones, pero es fundamental que debatamos la redistribución de estos ingresos de cara al 2019 y una mayor autonomía de los municipios. Oponerse a este Pacto Fiscal sería poner palos en la rueda que no conducen a nada positivo”.

​ Valeria Arata (Frente Renovador):

“Nuestro bloque acompaña esta ley porque es un reclamo que venimos teniendo los bonaerenses desde hace muchos años”.

“Hace mucho tiempo que queremos que se le saquen los topes que tenían los municipios para la distribución de los recursos. Entendemos que este recurso es importante para nuestra Provincia”

​Juan Carlos Haljan (Unidad Ciudadana– FPV):

“No podemos acompañar esta ley porque no cumple con los principios de justicia social, no se están cumpliendo porque no se discutió con todos, se discutió solo entre algunos, tendríamos que haber discutido entre todos de dónde se sacaban los recursos”.

“Estamos de acuerdo con que la provincia tenga recursos, pero así no, cuando no han sido consultados nuestros intendentes”.

​Walter Abarca (Unidad Ciudadana– FPV):

“Nosotros estamos de acuerdo con el Fondo de Conurbano, yo fui autor de un proyecto que se trató en esta Legislatura, estamos de acuerdo con que la provincia de Buenos Aires reciba más recursos, pero no comparto muchas apreciaciones”.

“Voto en función de los bonaerenses y de los que menos tienen”.

“Bienvenido sea que la provincia de Buenos Aires recupere fondos, pero mejor hubiese sido que la Nación le devuelva el Fondo del Conurbano”.

​ Florencia Saintout (Unidad Ciudadana– FPV):

“Esta ley no tiene nada que ver con un consenso. Los números que hacemos nosotros con esta ley deja a muchos bonaerenses afuera, por lo tanto no vamos a acompañarla”.

​Juan Debandi (Unidad Ciudadana– FPV):

“Yo diría que estamos recuperando el fondo de los jubilados, porque claramente los recursos de este fondo salen de la reforma previsional”.

“Muchísimos intendentes están muy preocupados por esta distribución”.

​Guillermo Kane (Frente de Izquierda y Trabajador):

“Si vamos a discutir Coparticipación, vamos a fijar un plan. Y la salida es garantizar un sistema público al que pueda acceder cualquier argentino. En el fondo educativo va a los intendentes y esta judicializado porque se usa para cualquier cosa menos para la educación. Es importante que usemos el Fondo del Conurbano para eso. En este sentido, necesitamos saber cuál es el plan de reconstrucción de las escuelas, hospitales y obras”.

Fuente: Prensa Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.-

