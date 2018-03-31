Inicio / Noticias Locales / TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO EN ROQUE PÉREZ

TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO EN ROQUE PÉREZ

Redacción 1 hora atrás Noticias Locales Comentarios desactivados en TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO EN ROQUE PÉREZ

AVISO METEOROLÓGICO A MUY CORTO PLAZO N° 405 PARA: 25 DE MAYO – GRAL ALVEAR – LAS FLORES – LOBOS – ROQUE PEREZ – SALADILLO – TAPALQUE POR TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.
FUENTE: SMN.-
Foto de archivo.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini.
Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas.
CV: Cronista volante en Diario Crónica – Ex colaborador de Revista Humor – Revista Integración Infantil Argentina – Revista Mujeres Ejecutivas – Diario La Mañana – FM Nova 93.1 – Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez).
Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía.
Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño.
Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

Compruebe también

PASCUAS CON LOS HUEVOS INFLADOS

Las Pascuas llegaron con aumentos. Los precios se fueron por las nubes y sale más …

Diseño web kUYEN - Producido conWordPress | by TieLabs
© Copyright 2018, Todos los derechos reservados RPerezNet
A %d blogueros les gusta esto: