AVISO METEOROLÓGICO A MUY CORTO PLAZO N° 405 PARA: 25 DE MAYO – GRAL ALVEAR – LAS FLORES – LOBOS – ROQUE PEREZ – SALADILLO – TAPALQUE POR TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.
FUENTE: SMN.-
Foto de archivo.-
TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO EN ROQUE PÉREZ
AVISO METEOROLÓGICO A MUY CORTO PLAZO N° 405 PARA: 25 DE MAYO – GRAL ALVEAR – LAS FLORES – LOBOS – ROQUE PEREZ – SALADILLO – TAPALQUE POR TORMENTAS FUERTES CON RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.