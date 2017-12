Campaña de donación de sangre en Roque Pérez.

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini colaboró a través de la dirección de salud a cargo de la doctora Eleonora Testa; de la dirección médica del hospital a cargo de la doctora Ester Moralejo y de la dirección ejecutiva a cargo de Juan Bautista Cora, en la Campaña de Donación de Sangre que se llevó a cabo en el salón de Bomberos Voluntarios durante la jornada de este viernes 1 de diciembre.

Personal médico, de hemoterapia, enfermería y demás, participaron en esta campaña de donación.

Cabe destacar que el Día nacional del donante voluntario de sangre se celebra todos los 9 de noviembre en homenaje al médico argentino Dr. Luis Agote, quien en el Hospital Rawson en esa fecha en el año 1914, realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo.-

Se celebra hoy el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Desde la Municipalidad de Roque Pérez se recuerda que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora anualmente el 1 de diciembre y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) causada por la extensión de la infección del virus, así como revelar los avances médicos relacionados con la cura de esta enfermedad y concienciar de las formas de prevención.

Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Se eligió la fecha del 1 de diciembre por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces, el sida ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la Historia. A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado médico en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6 millones) de vidas solo en el año 2005, de las cuales 0,57 millones eran niños.

En la Cumbre Mundial de Ministros de Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del sida, se declaró a 1988 como el «Año de la Comunicación y la Cooperación sobre el Sida».. La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que el 1 de diciembre se declarase Día Mundial de la lucha contra el Sida. La propuesta tuvo el apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas.4 Desde entonces han seguido la iniciativa gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de todo el planeta.

Desde 1988 hasta 2004, ONUSIDA organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el Sida. Escogía un tema para cada año, después de consultarlo con otras organizaciones. En 2005 la ONUSIDA entregó la responsabilidad de la conmemoración de este día a la organización independiente WAC (World Aids Campaign: Campaña Mundial contra el Sida). Para el 2005 eligieron como tema de su campaña: «Paren al sida: cumplan la promesa» (Stop Aids: Keep the Promise), que estaría vigente hasta el 2010. Este tema no solo es específico para el Día Mundial de Lucha contra el Sida, sino también para las labores de la WAC durante todo el año.-

