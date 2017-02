“Casi me hacen matar en la ruta”. La negligencia de los empleados que trabajan en la Ruta 205 casi produjo un accidente que pudo ser fatal. Hoy nos tocó a nosotros

Minutos antes de las 14 horas del día de hoy, casi nos matamos en la ruta por la negligencia de los empleados que tienen que cortar la ruta para avisar que hay un carril que está obstruido o cerrado por reparaciones o repavimentación de la Ruta Nacional 205, a la altura del puente sobre el Río Salado.

Cómo se puede observar en la fotografía el “señor” que estaba del lado de Roque Pérez nos dejó pasar, pero los que estaban del lado de Lobos también dejaron pasar al tránsito y liberaron varios camiones. Justo en la entrada a la curva del puente que cruza el Salado, un VW Surán que iba adelante nuestro, pudo pasar bien, pero a nosotros el camión que circulaba detrás nos “apretó” contra el guard rail, lo que produjo daños en nuestro vehículo.

Pero si el camionero y nosotros, no haciamos las maniobras que hicimos, ahora esta nota no estaría on line t quizá estaríamos internados o muertos, solo por la negligencia de esta gente que LIBERÓ AMBAS MANOS CON UN SOLO CARRIL PARA CIRCULAR.

Simplemente SON UNOS HIJOS DE P…

Escrito y protagonizado por Carlos Zampini.-



