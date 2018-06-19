EL DIA 23/06 DESDE LAS 14HS. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR EL 105 ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD, SE DESARROLLARÁ EN LA PLAZA MITRE, UNA CHARLA DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS EN ADULTOS Y NIÑOS CON ENSEÑANZA TEÓRICA Y PRÁCTICA CON MUÑECO, A CARGO DE LA DOCTORA SILVIA LARRINAGA Y LA DRA. ELEONORA TESTA. CABE DESTACAR QUE LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA.-
CHARLA DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS GRATUITA EN ROQUE PÉREZ
EL DIA 23/06 DESDE LAS 14HS. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR EL 105 ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD, SE DESARROLLARÁ EN LA PLAZA MITRE, UNA CHARLA DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS EN ADULTOS Y NIÑOS CON ENSEÑANZA TEÓRICA Y PRÁCTICA CON MUÑECO, A CARGO DE LA DOCTORA SILVIA LARRINAGA Y LA DRA. ELEONORA TESTA. CABE DESTACAR QUE LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA.-