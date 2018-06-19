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CHARLA DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS GRATUITA EN ROQUE PÉREZ

Redacción 6 horas atrás Noticias Locales Comentarios desactivados en CHARLA DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS GRATUITA EN ROQUE PÉREZ

EL DIA 23/06 DESDE LAS 14HS. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR EL 105 ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD, SE DESARROLLARÁ EN LA PLAZA MITRE, UNA CHARLA DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS EN ADULTOS Y NIÑOS CON ENSEÑANZA TEÓRICA Y PRÁCTICA CON MUÑECO, A CARGO DE LA DOCTORA SILVIA LARRINAGA Y LA DRA. ELEONORA TESTA. CABE DESTACAR QUE LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini.
Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas.
CV: Cronista volante en Diario Crónica – Ex colaborador de Revista Humor – Revista Integración Infantil Argentina – Revista Mujeres Ejecutivas – Diario La Mañana – FM Nova 93.1 – Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez).
Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía.
Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño.
Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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