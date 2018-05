¿Concejales de Cambiemos desconocen Roque Pérez?

No sólo los concejales de Cambiemos desconocían la calle en donde había vivido el soldado Domingo Rodríguez, sino que ahora también parece que desconocieran algunas de las cosas que suceden en Roque Pérez.

En lo que respecta al Soldado “Mingo” Rodríguez, Héroe de Malvinas, habían pedido nombrar a la calle Suipacha con el nombre del Soldado y el Soldado Rodríguez jamás vivió en la calle Suipacha, algo que desconocían totalmente los señores concejales de Cambiemos, argumentando luego que se trato de un error “gramatical”, cosa que no se entiende, pero bueh.

Ahora, en la sesión del martes pasado en el Concejo Deliberante presentaron un Proyecto de Comunicación, solicitando que se pode la parte vieja del cementerio local, cosa que es casi imposible de hacer, debido a que debajo de esos árboles se encuentran un montón de bóvedas muy, muy antiguas, que serían destruidas ante la caída de ramas. La única manera que fuera posible podar allí, sería contratando empresas de otros lugares con la capacidad y la maquinaria adecuada y aún así no se estaría seguro de que ninguna bóbeda no se rompería. ¿Qué pasaría si alguna bóveda es dañada por la caída de una rama producto de esa poda?. Recuerden el caso de la pileta que rompió una casa, aquí podría ocurrir algo similar.

Las intenciones del bloque de Cambiemos son buenas, pero una cosa no quita lo otro.

A continuación el texto tal cual del Proyecto presentado:

“VISTO:

El estado del arbolado de la parte vieja del cementerio;

CONSIDERANDO:

Que las distintas especies de árboles presentan elevada altura, dada por los años de vida y relacionado a ello, algunas especies presentan troncos y ramas secas de considerable tamaño en sus copas.

Que es necesario realizar una disminución de la altura de los árboles, como así también realizar una poda correctiva en las especies que presentan deformaciones o partes deterioradas de las mismas no sólo por encontrarse secos o deteriorados sino también por la cantidad de follaje que presentan.

Por ello,

El BLOQUE DE CAMBIEMOS presenta a consideración del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE el siguiente

PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

ARTÍCULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo realice la poda correctiva de los árboles que están en la parte vieja del cementerio.-

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo.”.-



Me gusta: Me gusta Cargando...