Conmemoraron el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Roque Pérez

El Intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, se hizo presente el pasado viernes 24 de marzo en la plaza Paula Albarracín, en donde se llevó a cabo el acto de conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Roque Pérez.

Estuvo presente el Secretario General del municipio doctor José Luis Horna, la Secretaria de Coordinación y Gestión profesora Graciana Uruslepo, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, alumnos de establecimientos educativos y público en general.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, que dieron paso a la docente Andrea Troisi, que hizo referencia a parte de lo que fue la dictadura cívico-militar en Argentina y expresó que: “me hubiese gustado que estuvieran las instituciones y el pueblo, es una deuda que tenemos como sociedad, es el acto más importante del año de las conmemoraciones, porque los anteriores son de cuando la Argentina se está formando, este es un acto sobre un quiebre que ya ocurre en nuestra sociedad Argentina”.

Luego contó parte de la historia vivida en este país y manifestó que: “Para los derechos internacionales en la dictadura militar se cometieron crímenes de lesa humanidad, esa situación es cuestionada por nuestra propia sociedad argentina, eso tenemos que empezar a cambiar”. “Tenemos que empezar a entender que es el acto más importante de la sociedad argentina, cuando lo empecemos a entender, vamos a saber lo que pasó, y vamos a saber entonces a dónde vamos”. “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. Eduardo Galeano.

Posteriormente, En las instalaciones del NAC Núcleo de Acceso al Conocimiento, se colocó una placa nombra en el hall de entrada, con el nombre de “Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, que fue descubierta por el Secretario doctor José Luis Horna, junto a Antonio Echeverría y junto a la docente Alejandra Tagliafico. Dicha placa cuenta lo sucedido en la época de la dictadura cívico-militar y particularmente nombra a quienes el ejército secuestró ilegalmente en Roque Pérez.

El doctor Horna expresó que: “consideramos que en estas épocas donde al menos hay poca energía en rescatar la historia de la lucha por los Derechos Humanos en la Argentina, donde se intentó cambiar el 24 de marzo como fecha para rememorar en el propio día. Donde ocurren cosas que son retrocesos, que la justicia no está funcionando como corresponde con los juicios de la Mmemoria, la Verdad y la Justicia, nosotros queremos dejar un pequeño homenaje y que todo el pueblo de Roque Pérez recuerde que acá también ocurrieron cosas”. “Está Antonio (Echeverría), las hijas de Pepe (José Tagliafico), a nosotros nos destrozaron la casa buscando cosas, nosotros consideramos que la gente entrará y al leer podrá rememorar lo que ocurrió. Es una homenaje a la lucha por los derechos humanos permanentes, en épocas en donde se están violentando los derechos humanos elementales, tenemos en Argentina una detenida política que es Milagro Sala, que no hay argumento jurídico que pueda explicar su situación. Lo que no soportan es que los gobiernos populares hagan obras para el pueblo, después pasan los años y pasan a ser banderas de todos como con Evita”.

Luego, se proyectó el documental “Preludio de la Memoria”, que fue realizado por Ricky Robledo de la ciudad de Las Heras. El cineasta refleja lo sucedido en su ciudad en la dictadura cívico-militar, donde dicha localidad tiene 11 desaparecidos.-

