CRISIS DE CRIAVE. EL INTENDENTE INTERINO ESTUVO JUNTO A LOS TRABAJADORES

Los laburantes de CRIAVE, ayer enviaron a través de redes sociales una convocatoria para que alguien les diga qué pasa con su situación laboral.

La convocatoria fue para esta mañana en la puerta de la planta de faena de CRIAVE, donde desde el pasado jueves se quedaron sin gas, debido al corte por la supuesta falta de pago.

Los delegados no se hicieron presentes y en cambio, el intendente interino de la Municipalidad de Roque Pérez, doctor José Luis Horna, se acercó a dialogar con los trabajadores.

Horna aclaró que no abandoraron a nadie, que se manejan como debe manejarse desde el municipio y destacó que habló con los síndicos en varios ocasiones. También les explicó a los empleados de CRIAVE que habló con el Juez y de acuerdo a lo que le informaron, se está tratando de seguir con la continuidad laboral de todos.

Horna expresó que: “como se trata de una quiebra, el Juez debe manejarse en el marco de la Ley de Quiebras, pero ha admitido que hasta tanto se llame a una licitación para ver quién se queda con la empresa, va poner a alguien brindándole la seguridad jurídica. Esa decisión el juzgado todavía no la ha tomado, porque previamente tenían que venir los síndicos de la quiebra a la planta de faena, el molino y a Marcos Paz con la orden de clausurar, pero ante el pedido que hice por los 500 obreros, no se hizo efectiva la clausura”.

Además, el intendente interino dijo que: “Con el informe recabado en los tres lugares, trabajaron todo el fin de semana para presentarlo el martes al juzgado. La decisión del magistrado es nombrar una especie de coadministrador, o alguna figura similar, para que sigan trabajando todos como corresponde. Si entran diez pesos, se reparten. Esto va continuar hasta tanto se pueda licitar la empresa en quiebra, lo cierto es que todo lo que expreso en palabras no se puede arreglar en un sólo día porque el juzgado tiene sus tiempos”. El doctor Horna aclaró que es falso que hayan mandado a cortar el gas y una vez más recalcó que desde el municipio, deben bregar por el resguardo de las fuentes laborales.

El jueves, el juzgado va resolver lo que pidieron los síndicos, nombrando a alguien para que el trabajo en la planta de faena siga, manifestó el intendente y continuó diciendo que: “He tomado conocimiento que algunos trabajadores se han acercado a la Dirección de Desarrollo Social para tratar de pasar la situación complicada al no tener trabajo. Hemos hecho gestiones ante Camuzzi Gas Pampeana, para ver si existe algún modo de reconectar el servicio de gas natural, donde se evidenció cierta molestia, porque se había reconectado clandestinamente y la misma persona que iba a pedir tregua, después aparecía formando otra empresa. Poca delicadeza hasta para tratar con las personas, son circunstancias que ocurren”.

El doctor Horne ase mostró preocupado y ocupado en el tema, expresando que: “A a última hora de hoy el juzgado va a resolver lo que pidieron los síndicos, si el Juez escribe lo que nos dijo verbalmente va a nombrar una persona para que el trabajo siga hasta que se licite la planta. Eso es lo que espero que suceda. Ahí se puede abrir una puerta donde una persona tendrá una atribución que le da la justicia. Más no podemos hacer. Ni un solo día dejamos de ir a Buenos Aires para encontrar una vuelta. Estamos bien encaminados”.

Por su parte, los trabajadores dijeron estar desinformados porque nadie va, “no bajan información, no podemos estar mirando la pared y sin saber qué pasa”.

En cuanto a la ayuda social Horna dijo que “siempre ofrecimos, los delegados nos dijeron que no tenían lugar (para dejar mercadería y ayuda), nosotros siempre manifestamos a los delegados que estamos a disposición, a ellos les pareció que no debían mezclarse con la municipalidad, pero que quede claro que acá no hay interés político de nadie. Nosotros no podemos hablar con cada persona, creíamos que los delegados canalizaban la información con todos los trabajadores, pero después nunca más vinieron”. “Las puertas de la municipalidad están abiertas, no tengo problemas en venir acá a hablar con todos ustedes”.

Los trabajadores dijeron que “tampoco sabemos cómo se reparte la plata” de la faena, “se arregló por un costo de cajón pero cargamos trozado, garra, eso se tiene que blanquear. Queremos información, que nos digan”. “Es feo que no tengamos información sobre cómo se sigue trabajando, cómo se reparte la plata”.

El Intendente Horna dijo que “estamos a disposición para lo que necesite cada uno, esto no es caridad, tratemos de que este pasaje triste sea lo más digno para todos, que esto no signifique limosna, el municipio es el Estado presente y hay que pelear por el trabajo, como gobierno tenemos obligación de no dejar a nadie en la banquina”.-



