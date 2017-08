¿Cuándo van a desmalezar el paso nivel en Bahia de Los Lobos?

Vecinos de la zona se preguntan ¿cuándo desmalezarán el paso nivel en Bahía de Los Lobos?.

No hay buena visibilidad y no se puede observar si viene o no viene el tren y esto es un gran peligro para quienes transitan por allí.

El estado en que se observan casi todos los laterales de las vías es de abandono y al parecer hace tiempo que nadie se digna a limpiar la zona.-



