¡ DALE GAS !!! SEMANA DECISIVA PARA LOS LABURANTES DE LA EX CRIAVE EN ROQUE PÉREZ

Esta semana que inicia, será determinante para la continuidad laboral de los trabajadores de la planta de faena de la ex empresa CRIAVE de Roque Pérez.

Este medio pudo saber que el concejal de Cambiemos Juan María Cravero, habría aportado como solución, junto a los tres empresarios, la instalación de cinco chanchas de gas, con lo cual el trabajo podría retomar y debido a ello, se han hecho zanjas para esas instalaciones. Pero desde el municipio y apoyado por todos los concejales presentes, se aprobó que se vuelva a proveer de gas natural a la planta, a cargo de la municipalidad. Esto fue (tal como lo informáramos la semana pasada) en una sesión extraordinaria en donde faltaron solo tres concejales, curiosamente faltó Cravero y faltó además Vertúa por Cambiemos y faltó Mónica Forastieri por Unidad Ciudadana por razones de salud de su madre, quien falleciera después.

RPEREZNETONLINE.COM.AR dialogó con uno de los empleados de la ex CRIAVE y nos informó que aún no decidían qué hacer, si darle para adelante con lo de las chanchas, o esperar la reconexión del gas natural. Por otra parte, se suscita otro problema, ya que desde la empresa Camuzzi Gas Pampeana, se aclaró que si conectan las chanchas y luego quieren gas natural, se deberá llevar a cabo una minuciosa revisión técnica antes de darles gas.

Así que aún no se sabe qué pasará.-

