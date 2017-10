De no creer. Cambiemos de Roque Pérez se saca fotos en obras hechas con Scioli y gestionadas íntegramente por Gasparini

No es la primera vez. Los candidatos de Cambiemos de Roque Pérez, en vez de mostrar qué proyectos hocieron estos años en el Concejo Deliberante o contarle a la gente qué propuestas tienen, se sacan selfies y fotos en obras que gestionó de manera total el actual Intendente Juan Carlos Gasparini y que ellos desde su banca en el concejo, nunca propusieron y ni siquiera se les ocurrió. Pero el colmo es que además no saben muchas cosas de Roque Pérez, como por ejemplo que los cordones cuneta de la plaza San Juan, están hechos hace más de 3 años y cuando Daniel Scioli era el gobernador de la Provincia.

Por supuesto que algunas de las actuales obras se hicieron con dinero de los actuales gobiernos nacional y provincial, pero no se logró gracias a Cambiemos de Roque Pérez, sino a los proyectos y gestiones de Gasparini,

Sería bueno que no se cuelguen de obras que ni sabían que existían, porque quedan muy expuestos ante la sociedad y ni hablar de los vecinos de plaza San Juan quw los vieron en esa plaza solo para sacarse fotos.-



