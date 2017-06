Dejaron libre al detenido por el robo en la vivienda de Forastieri

Uno de nuestros lectores que ingresa en forma anónima a través de varios nombres de usuario y diferentes IP y varias direcciones de e-mails, pero que todos salen de una cuenta de Telefónica, nos alertó que el detenido por el reciente robo en la vivienda de Forastieri había quedado libertad.

Debido a esto y como no teníamos información oficial, nos comunicamos con los jefes de la policía comunal de Roque Pérez y se nos informó que efectivamente el ciudadano Villa Rolando Andrés (36), había recuperado su libertad en la localidad de Saladillo.

De todos modos hasta la fecha no pudimos tener copia o datos del Oficio Judicial en donde se dispuso la libertad de Villa, pero ha sido confirmada por altas fuentes policiales allegadas a este medio.

Agradecemos al lector que nos informó eso, pero sería bueno que no se amparara detrás de nombres y datos falsos para opinar, o para comunicarse con este medio.

